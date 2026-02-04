Slušaj vest

Odbojkašice Crvene zvezde nisu uspele da se plasiraju u polufinale Kupa izazivača, pošto su večeras u Beogradu izgubile u revanš utakmici četvrtfinala od Panatinaikosa sa 3:1 (25:21, 25:17, 23:25, 25:21).

U prvom meču, odigranom u Grčkoj, Panatinaikos je pobedio Crvenu zvezdu sa 3:0 (25:19, 25:16, 25:21).

Najefikasnija u timu Zvezde na večerašnjem meču bila je Nađa Antonović sa 22 poena, dok je Magdalena Obućina upisala 12. Panatinaikos su do pobede vodile Mikaja Vajt sa 16 i Monika Lampkovska sa 15 poena. ; Panatinaikos će u polufinalu igrati protiv pobednika dvomeča između kiparske Olimpijade Neapolis i grčkog Panioniosa.

Ne propustiteOstali sportoviLEPA SRPSKA ODBOJKAŠICA IGRA I U 43. GODINI! A, KAKO TEK IZGLEDA: Ova žena je fenomen! Ona ne misli da stane!
Slađana Erić
Ostali sportoviODBOJKA = VELIKO GRADIŠTE! VGSK protutnjao Beogradom, pao Partizan: Ko je sledeći?
WhatsApp Image 2026-02-02 at 10.07.41 AM.jpeg
Ostali sportoviCRVENO- BELE NEMOĆNE U ATINI: Odbojkašice Crvene zvezde poražene od Panatinaikosa u prvom meču četvrtfinala Kupa izazivača
okcz.jpg
Ostali sportoviLIGA ŠAMPIONA: Odbojkašice Železničara poražene od Ezačibašija
20231018-21-11-06photomaster.jpg

Fudbalska akademija u Venecueli Puerto Kabeljo Izvor: Kurir sport