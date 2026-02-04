Odbojkašice Crvene zvezde nisu uspele da se plasiraju u polufinale Kupa izazivača, pošto su večeras u Beogradu izgubile u revanš utakmici četvrtfinala od Panatinaikosa sa 3:1 (25:21, 25:17, 23:25, 25:21).

Najefikasnija u timu Zvezde na večerašnjem meču bila je Nađa Antonović sa 22 poena, dok je Magdalena Obućina upisala 12. Panatinaikos su do pobede vodile Mikaja Vajt sa 16 i Monika Lampkovska sa 15 poena. ; Panatinaikos će u polufinalu igrati protiv pobednika dvomeča između kiparske Olimpijade Neapolis i grčkog Panioniosa.