Slušaj vest

Danas su u Kortini odigrana četiri meča - mešoviti dubl Švedske je pobedio Južnu Koreju sa 10:3, Velika Britanija je bila bolja od Norveške sa 8:6, Kanada od selekcije Češke sa 10:5, dok je Švajcarska savladala Estoniju sa 9:7.

Finale mešovitog dubla u karlingu je 10. februara. ; Olimpijsko zlato braniće mešoviti dubl Italije.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviSTOMAČNI VIRUS OBORIO HOKEJAŠE FINSKE: Dan pred meč na ZOI nisu odradili trening
markus-spiske-XHTBZpRBoi0-unsplash.jpg
Ostali sportoviZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE: Kokran-Sigl najbrži na prvom treningu spusta, povreda Melera
Rajan Kokran-Sigl
Ostali sportoviPOČELE ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE! Takmičenjem u karlingu startovao veliki planetarni spektakl!
profimedia-1072071780.jpg
Ostali sportoviZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE: Neprekidne snežne padavine otkazale trening spusta za skijašice
Mitrovac na Tari - sneg.jpg

Fudbalska akademija u Venecueli Puerto Kabeljo Izvor: Kurir sport