DVA DANA PRE SVEČANOG OTVARANJA: Prvim mečevima u karlingu počela takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama
Danas su u Kortini odigrana četiri meča - mešoviti dubl Švedske je pobedio Južnu Koreju sa 10:3, Velika Britanija je bila bolja od Norveške sa 8:6, Kanada od selekcije Češke sa 10:5, dok je Švajcarska savladala Estoniju sa 9:7.
Finale mešovitog dubla u karlingu je 10. februara. ; Olimpijsko zlato braniće mešoviti dubl Italije.
(Beta)
