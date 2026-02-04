Odbojkašice Železničara izgubile su u Lajkovcu od Olimpijakosa sa 3:1 (15:25, 25:17, 25:22, 28:26) u poslednjem, šestom kolu Grupe C Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA ZA ODBOJKAŠICE: Železničar šestim porazom završio učešće u elitnom takmičenju
Železničar je tako takmičenje u Ligi šampiona završio na poslednjem mestu na tabeli sa svih šest poraza.
Najefikasnija u timu Železničara na današnjoj utakmici bila je Vanja Savić sa 16 poena, dok je Milena Koprivica upisala 14. U redovima Olimpijakosa istakla se Milica Kubura sa 33 poena.
Olimpijakos je zauzeo treće mesto i plasirao se u plej-of u svojoj debitantskoj sezoni u Ligi šampiona.
Finalni turnir Lige šampiona odigraće se 2. i 3. maja u Istanbulu.
(Beta)
