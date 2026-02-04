Slušaj vest

Železničar je tako takmičenje u Ligi šampiona završio na poslednjem mestu na tabeli sa svih šest poraza.

Najefikasnija u timu Železničara na današnjoj utakmici bila je Vanja Savić sa 16 poena, dok je Milena Koprivica upisala 14. U redovima Olimpijakosa istakla se Milica Kubura sa 33 poena.

Olimpijakos je zauzeo treće mesto i plasirao se u plej-of u svojoj debitantskoj sezoni u Ligi šampiona. 

Finalni turnir Lige šampiona odigraće se 2. i 3. maja u Istanbulu.

(Beta)

Fudbalska akademija u Venecueli Puerto Kabeljo Izvor: Kurir sport