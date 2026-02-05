Slušaj vest

Pred nama je novi spektakl „kraljice sportova“ u organizaciji Srpskog atletkog saveza, pred nama je praznik sporta.

U Atletskoj dvorani na Banjici 11. februara 2026. sa početkom u 14.30 časova, krem svetske atletike na startu sezone u kojoj mnogi očekuju mnogo i vredno su radili kako bi stigli do svojih snova i ciljeva, a to au rekordi na atletskim borilištima.

Skakačice udalj, uvek atraktivne, brze, precizne i bogate eksplozivnom snagom. I ove godine oči gledalaca biće upravo usmerene na ono što će akterke ove atletske discipline činiti u dvorani u Beogradu u okviru jednog od najvećih dvoranskih mitinga u

svetu. Na listi učesnica nalaze se i četiri šampionke koje iza sebe imaju skok koji prelazi 6,90m, među njima i srpska šampionka Milica Gardašević.

Alina Rotaru-Kotman je reprezentativka Rumunije. Osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. u skoku u dalj. Njen lični rekord je 6,96 metara, postignut u Ineringenu u julu 2023.

Plamena Mitkova je bugarska atletičarka koja je pobedila u skoku u dalj na Svetskom juniorskom prvenstvu u atletici 2022. godine. Takmičila se na Letnjim olimpijskim igrama 2024. godine. Lični rekord Mitkove iznosti 6,97m koji je postavila na šampionatu Bugarske 2024. koje je održano u Velikom Trnovu.

Marte Koala, burkinaška atletičarka koja se takmiči u trci na 100 metara sa preponama, skoku u dalj i sedmoboju u Beogradu predstaviće nam se u skoku udalj. Na Svetskom prvenstvu u atletici 2023. godine takmičila se u skoku u dalj i završila na 7. mestu. Lični rekord postavila je upravo 2023. rezultatom 6,94m koji je ostvarila na takmičenju u Kinšasi. Zlato je osvojila na šampionatu Afrike 2022, kao i dva srebra na istom takmičenju 2023. i 2024. godine.

Brazilska skakačica udalj Letisija Oro Melo osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u atletici 2022. godine. Pre toga, Melo je osvojila Prvenstvo Južne Amerike 2021. godine i titulu na brazilskom nacionalnom prvenstvu 2022. godine. Njen lični rekord je 6,89 metara.

Rumunska skakačica udalj Ramona Elena Verman postavila je lični rekord od 6,60 metara i osvojila Evropsko prvenstvo u atletici za mlađe od 23 godine 2025. u Bergenu, Norveška, a zatim je sledeće nedelje osvojila bronzanu medalju na Balkanskom prvenstvu 2025. godine. Skok od 6,59 metara bio je dovoljan da pobedi Kadi Sagniju i aktuelnu evropsku šampionku Malaiku Mihambo na ISTAF Indoor turniru u Diseldorfu, srebrnom mitingu Svetske atletske turneje u dvorani, 24. januara 2026. godine.

Domaća publika zdušno će bodriti dve srpske skakačice udalj, našu proslavljenu šampionu Milicu Gardašević i mladu nadu Teodoru Boberić koja u troskoku ima dva evropska srebra (do 18 i do 20 godina). Najbolji rezultat u skoku udalj Boberićeve iznosi 6,24m.

Kvalitet, atraktivnost, sportska čarolija koju samo aletika može doneti zagarantovana nam je kroz imena aktera koji će nam se predstaviti na 11. Belgrade Indoor Meetingu u Beogradu.

Budimo vetar u leđa domaćih, ali i svetskih asova i budimo svedoci nove istorije „kraljice sportova“.

Miting će početi sa ženskim troskokom koji je deo pretprograma u 14.30 časova.

