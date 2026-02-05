Slušaj vest

Kalendar takmičenja nikada nije bio ispunjeniji aktivnostima.

Tokom zime održani su sastanci sa klubovima u svim uzrasnim kategorijama. Dogovoren je sistem takmičenja koji odgovara svima, zbog čega imamo puno razloga da se nadamo zanimljivoj i kvalitetnoj sezoni.

REPREZENTACIJA SRBIJE BIJE ODLUČUJUĆE BITKE

Orlovi se trenutno nalaze na deobi prvog mesta u grupi i do kraja takmičenja očekuju ih dva izuzetno važna meča. Ukoliko želimo da izborimo plasman u plej-of Konferencije, zakazan za 23. maj, neophodno je da oba meča dobijemo sa bonus bodovima.

Prvi meč Srbija će odigrati 18. aprila protiv Slovenije. Planirano je da se utakmica igra u Borči, na Vizelj stadionu, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena, а дrugi duel očekuje nas 9. maja u Beču, protiv selekcije Austrije.

Prema pravilima Konferencije Evropske ragbi federacije, dve najuspešnije reprezentacije u celoj Konferenciji sastaće se u finalu.

Domaćin finala biće ekipa sa najviše osvojenih bodova i najboljom esej razlikom.

Konferencija je podeljena u pet grupa, a za plasman u finale trenutno konkurišu reprezentacije Luksemburga, Austrije, Ukrajine, Bugarske, Malte, Andore, Bosne i Hercegovine, kao i Srbije.

REGIONALNA EKIPA OČEKUJE EPILOG

Regionalni tim Beograda nastavlja takmičenje u Regionalnoj ligi. Do sada je zabeležen učinak od jedne pobede i dva poraza. Ipak, rezultat nije u prvom planu, već sticanje iskustva kroz utakmice protiv kvalitetnih protivnika iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske.

Do kraja zvaničnog dela takmičenja očekuje nas domaći meč protiv regije Zagreb, zakazan za 25. april.

Takođe, sa ekipama Zenice i Ljubljane dogovoreno je odigravanje dodatnog kruga utakmica. Gostovanje u Ljubljani zakazano je za 28. mart, dok će termin meča sa ekipom Zenice biti naknadno potvrđen.

Regionalni tim ima važnu ulogu u pripremi potencijalnih reprezentativaca za nastupe u nacionalnom timu. On predstavlja idealnu priliku da domaći igrači steknu veći broj utakmica i u potpunosti usvoje sistem igre koji selektor Moris Loug primenjuje u reprezentaciji.

SEDMIČARI SE BORE ZA PLASMAN U TROFEJ GRUPU U ANDORI

Reprezentacija Srbije u ragbiju 7 nastupiće na turniru Konferencije 1 u Andori, koji je zakazan za 13. i 14. jun.

Na Pirinejima će se voditi borba za jedno od dva mesta koja vode u Trofej diviziju.

Podsećamo da je Srbija prošle godine ostvarila četiri pobede i jedan poraz, što je na kraju donelo peto mesto.

JUNIORSKA SEDMICA U BUDIMPEŠTI

Kao i prošle godine, juniorska reprezentacija Srbije nastupiće u Trofej 2 diviziji Evropske ragbi federacije.

Na prethodnom takmičenju ostvarena je jedna pobeda uz četiri poraza, ali se u novu takmičarsku godinu ulazi sa znatno većom dozom optimizma.

Pravo nastupa na Evropskom prvenstvu imaju igrači rođeni 2008, 2009. i 2010. godine.

DINAMO U MAĐARSKOJ LIGI

Ragbisti Dinama iz Pančeva nastavljaju takmičenje u Mađarskoj ligi. Pred njima je veoma zahtevno proleće, ali i veliki broj kvalitetnih utakmica.

Do sada je Dinamo prikazao veoma dobru igru, a očekuje se da u nastavku sezone uslede još bolja izdanja i nove pobede.

PRVENSTVO SRBIJE ULAZI U ZAVRŠNICU

Prvenstvo Srbije nastavlja se tokom marta i aprila, dok će maj biti rezervisan za plej-of mečeve. Četiri ekipe boriće se za titulu prvaka države, a veliko finale zakazano je za 31. maj.

Ekipe Dinama, Kruševca, Partizana i Rada vodiće borbu do poslednjeg kola za plasman u plej-of.

U jesenjem delu sezone Rad se istakao kao jedan od favorita sa tri pobede, dok Partizan (sa utakmicom manje) i Dinamo imaju po jednu pobedu. Kruševac je trenutno bez pobede.

PRVENSTVO SRBIJE – B LIGA

U B ligi Prvenstva Srbije prijavilo se šest ekipa: Vojvodina, Torpedo Mlava, Mamuti, Borac Starčevo, Dorćol i Borča.

Planirano je odigravanje dva turnira, nakon čega će dve prvoplasirane ekipe igrati finale, zakazano za 30. maj.

Biće veoma zanimljivo ispratiti razvoj događaja u ovom rangu takmičenja, posebno imajući u vidu da jesenji deo nije odigran.

PRVENSTVO SRBIJE – RAGBI 7

Državno prvenstvo u ragbiju 7 zakazano je za 6. i 7. jun i biće odigrano u okviru jednodnevnog turnira.

Takmičenje će biti podeljeno na A i B ligu, uz učešće i ženskih ekipa, po modelu koji je primenjen i prošle godine.

KUP SRBIJE ZA U18 JUNIORE

Nakon sastanaka sa klubovima odlučeno je da se takmičenje igra u ligaškom formatu. Tri ekipe će odigrati dvokružno po sistemu „svako sa svakim“.

Za takmičenje su prijavljeni Rad, Dinamo i Dorćol. Nakon dužeg vremena Kup Srbije za ovu uzrasnu kategoriju ponovo se igra ligaški, što obećava veoma zanimljive i kvalitetne mečeve.

Po završetku ligaškog dela, dve prvoplasirane ekipe sastaće se u velikom finalu, koje će biti odigrano u okviru Finalnog vikenda Ragbi saveza Srbije. Finale je zakazano za 24. maj. Do početka marta biće poznati organizatori svih turnira i Finalnog vikenda RSS.

KADETI U VISOKOM RITMU

Čak pet ekipa prijavilo se za Kup Srbije za kadete, što predstavlja izuzetno ohrabrujući podatak.

Takmičenje će se igrati u ligaškom formatu, jednokružno, po sistemu „svako sa svakim“.

Prijavljene ekipe su: Rad, Dinamo, Dorćol, Borac Starčevo i Torpedo Mlava.

Po završetku ligaškog dela, dve prvoplasirane ekipe igraće finale, dok će trećeplasirana i četvrtoplasirana ekipa igrati meč za treće mesto.

Svi ovi dueli biće odigrani u okviru Finalnog vikenda RSS, 30. maja.

PIONIRI U DVE KVALITATIVNE GRUPE

Takmičenje u konkurenciji pionira biće podeljeno u dve grupe, u skladu sa željama klubova.

U A grupi takmičenje će se igrati ligaški, dvokružno, po sistemu „svako sa svakim“.

Prijavljene su četiri ekipe: Borča, Dorćol, Rad i Dinamo. Svaka ekipa odigraće po šest utakmica.

Nakon ligaškog dela, dve prvoplasirane ekipe igraće finale za Kup Srbije, dok će treća i četvrtoplasirana ekipa igrati meč za treće mesto, u okviru Finalnog vikenda.

U B grupi su za sada prijavljene tri ekipe: Borac Starčevo, Torpedo Mlava i Rad 2.

Takmičenje će se igrati kroz četiri turnira. Po završetku takmičenja, dve najbolje ekipe odigraće finalni meč. Na turnirima će moći da učestvuju i novoformirane ekipe, kao i gosti iz inostranstva.

PETLIĆI UZ SENIORE B NAJBROJNIJI

U konkurenciji petlića biće odigrana četiri turnira, uz završni Finalni vikend. Za takmičenje se prijavilo šest ekipa: Rad, Dinamo, Borac, Partizan, Borča i Dorćol.

Klubovi su tokom zime bili veoma aktivni kroz školske promocije i Zimsku ligu, što najavljuje izuzetno zanimljivo takmičenje.

Nakon četiri turnira, dve prvoplasirane ekipe igraće za prvo mesto, trećeplasirana i četvrtoplasirana za treće mesto, a ukoliko sve ekipe završe takmičenje, igraće se i meč za peto mesto.

ŽENSKI RAGBI

Nakon održanih promocija u školama, ukoliko se stvore uslovi za formiranje takmičenja za devojčice do 14 godina, ono će biti organizovano.

U suprotnom, biće planirani razvojni festivali i turniri.

ZAKLJUČAK

Pred nama je veoma bogato ragbi proleće, sa velikim brojem utakmica i aktivnosti na svim nivoima.

Cilj je jasan – povećati aktivnost u svim klubovima i dodatno uključiti ne samo igrače, već i volontere, navijače i sve ljubitelje ragbija.

Ragbi u Srbiji živi, raste i razvija se – na terenu i van njega.

