Srbiju će u glavnom gradu Hrvatske predstavljati 11 takmičara: Sebastijan Kolompar (55 kilograma), Georgi Tibilov (60), Dejan Berkec (63), Sebastijan Nađ (67), Aleksa Ilić (77), Ognjen Jakovljević, Antal Vamoš (82), Andrija Mihajlović (87), Mihail Kadžaja, Uroš Krstin i Luka Katić (97), saopšteno je danas.

Prvi trener srpskih rvača Vojislav Trajković istakao je da reprezentacija spremno dočekuje prvi izazov u novoj sezoni, s obzirom da je pripremni period odrađen na najbolji mogući način.

"Kompletne bazične pripreme realizovali smo na Divčibarama gde smo zaista imali vrhunske uslove za trening. Uradili smo sve što je bilo planirano, a najvažnije je da su nas mimoišle povrede i bolesti, tako da smo sve ono što smo zamislili uspeli da sprovedemo u delo. Fizička kondicija podignuta je na maksimalni nivo", rekao je Trajković.

"Takmičarska forma još nije optimalna, ali na turniru u Zagrebu očekujemo veliku borbenost svih naših takmičara", dodao je on.

Reprezentacija Srbije će u Hrvatskoj biti u prilično podmlađenom sastavu, a Trajković je naveo da očekuje da jedan ili dvojica takmičara uđu u borbe za medalje.

"U timu je značajan broj mlađih seniora, rvača do 23 godine, koje sredinom marta očekuje Evropsko prvenstvo u Zrenjaninu, tako da će im ovo biti izvanredno test takmičenje. Konkurencija u Zagrebu će biti zaista žestoka, jer pored najboljih evropskih selekcija dolazi i značajan broj vrlo kvalitetnih rvača iz Azije. Očekujemo da jedan ili dvojica naših takmičara uđu u borbu za medalje i to bi bio rezultat koji bi nas zadovoljio", zaključio je Trajković.

Po završetku turnira u Zagrebu, srpski rvači pripreme će nastaviti u Poreču.

