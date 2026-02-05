Slušaj vest

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je danas da je uživao prošle sezone kada je osvojio titulu svetskog šampiona u Formuli 1 i istakao da želi da to ponovi.

Noris je osvojio svoju prvu titulu prošle godine u tesnoj borbi koja je trajala cele sezone sa klupskim kolegom Oskarom Pjastrijem i Maksom Verstapenom iz Red Bula.

Ovaj 26-godišnji vozač je rekao da uživa u činjenici da je ostvario svoju "životnu ambiciju", ali i istakao da želi da nastavi sa uspesima.

"Ako ponovo ne postignem nešto, uvek ću imati ovo na šta sam veoma ponosan. Ako ništa drugo, mnogo sam uživao prošle godine i naravno da zaista želim da to ponovim", rekao je Noris, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

On je kazao i da uvek ima stvari u kojima želi da bude bolji.

"Znam da i dalje postoje oblasti u kojima nisam na nivou na kojem treba da budem. To je i dalje dobar nivo, ali kada se borite protiv ovih momaka, morate biti blizu savršenstva. Još uvek ima mnogo stvari na kojima želim da radim i u kojima želim da budem bolji, ali osnovni nivo na kojem sam sada već je prilično dobar", rekao je Noris.

Noris je istakao da je njegova motivacija za pobedom potpuno ista, kao i da sada ima više samopouzdanja.

Svetski šampion je rekao i da očekuje "više haosa" u trkama ove godine kao rezultat novih pravila uvedenih u Formulu 1.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

