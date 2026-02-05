Slušaj vest

Odbojkašice Olimpijakosa pobedile su prvaka Srbije Železničar u Lajkovcu rezultatom 3:1 (15:25, 25:17, 25:22 i 28:26) i tako overile prolaz u četvrtfinale Lige šampiona.

U crveno-belom dresu briljirala je jedna Srpkinja Milica Kubura, koja je na svoj konto upisala čak 33 poena, čime je potvrdila status prve zvezde.

Milica Kubura u dresu Olimpijakosa Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Preko Zvezde, SAD i Nemačke do Grčke

Milica Kubura ima 30 godina i radi se o iskusnoj i prekaljenoj odbojkašici. Nije toliko poznata u Srbiji, koliko u Grčkoj, gde igra poslednjih šest godina. Od 2022. nosi dres Olimpijakosa, a pre toga je bila član ekipe PAOK iz Soluna. Igra na poziciji korektora i visoka je 193 centimetra.

Karijeru je Milica Kubura počela u Crvenoj zvezdi ohrabrena od svoje starije sestre. Posle mlađih kategorija ušla je u prvi tim 2011. godine i u naredne dve sezone bila prvak Srbije sa crveno-belima.

Godine 2014. preselila se u Ameriku da studira i tamo je igrala za državni univerzitet Floride od 2014. do 2018. godine. Posle završetka studija aktuarske matematike i statistike, vratila se u Srbiju i odigrala jednu sezonu za Partizan. U sezoni 2019/2020, Milica Kubura se preselila u Nemačku potpisavši za Drezden, sa kojim je osvojila kup.

Rođenje sina



U leto 2020. godine, imala je dogovor sa italijanskom Kazertom, međutim taj klub nije dobio licencu da igra Seriju A, zbog dugova prema nekim bivšim odbojkašicama. Posle toga Milica Kubura je otišla u Grčku, krenula je poznata situacija sa kovidom, ali je došla do trofeja u Kupu Grčke. I to kad je bila trudna u trećem mesecu.

Rođenje sina koji sada ima već pet godina bio je veliki trenutak za Milicu Kuburu. Udata je i muž joj je velika podrška.

- Ja sam od porođaja potpuno druga osoba. Valjda su mi neke brige otišle iz glave. Veoma dobro se osećam, u formi života sam i to je meni neobjašnjivo sasvim. Baš paradoks… Mislim da mogu da igram ko zna koliko, samo da me poštede povrede - rekla je nedavno Milica Kubura u razgovoru za Meridiansport i prisetila se osvajanja kupa u Grčkoj:

Trudna osvojila Kup

- Osvojila sam Kup kada sam već bila tri meseca trudna. Sita sam se isplakala. Izgledalo je kao da mi je prvo takmičenje u životu, a ustvari su to bili hormoni plus sam mislila da sam završila sa odbojkom. Isplakala sam se za sve pare kad smo uzele Kup jer završavam karijeru. Kad, eto mene opet u Grčkoj. Posle godinu dana od porođaja zaigrala sam sa Olimpijakos. U decembru 2021. sam se porodila, a u junu 2022. mi se javila ta ideja o povratku.

Zanimljivo, Milica Kubura nema veliki broj utakmica u dresu Srbije. Možda i zato što igra na poziciji korektora, na kojoj je neprikosnovena najbolja na svetu Tijana Bošković. Dobijala je Milica pozive prethodnih godina, međutim morala je da ih odbije. Objasnila je i zašto.

- Te 2020. sam bila na spisku, ali priprema nije bilo. Sve je propalo zbog korone, pomerene su i Olimpijske igre. Posle sam i zatrudnela. Zvali su 2023. i 2024. i pričali sa mnom, ali moje dete je još malo. Moj muž je Grk, živimo u Grčkoj, bilo je veoma teško organizovati. Htela sam, imala želju, baš sam bila motivisana da budem deo te priče… Ali, dovoljna žrtva za sina mi je bila to što putujem na ove klupske evropske utakmice pa nisam tu - objasnila je Milica i dodala:

Milica Kubura sa sinom i trofejima koje je osvojila sa Olimpijakosom Foto: Printskrin/Instagram

Nada se pozivu iz Srbije

- Tad je to bilo nemoguće… Kada je toliko malo dete mislila sam da nije najbolja situacija da idem tri meseca na pripreme. Biti u reprezentaciji Srbije u bilo kom trenutku je velika čast. To svi znaju. Baš sam tešku odluku morala da donesem.

U seniorskoj konkurenciji Milica Kubura igrala je za Srbiju samo u Ligi nacija 2019. godine. Kao juniorka sa Srbijom je 2011. godine osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu. Da bi godinu dana kasnije 2012, bila srebrna sa Srbijom na Evropskom šampionatu.