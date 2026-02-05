Slušaj vest

Vođena je diskusija o stanju sporta na teritoriji opštine Lučani, kao i o problemima i izazovima sa kojima se sportski klubovi suočavaju. Razmatrane su i mogućnosti za unapređenje uslova rada klubova, kao i načini na koje im se može pružiti dodatna podrška.

Foto: SSS

- Drago mi je da sam imao priliku da posetm kolege iz Sportskog saveza opštine Lučani, ali i da prisustvujem Skupštini na kojoj sam na najefikasniji način upućen u rad ovog saveza. Komunikacija klubova i teritorijalog sportskog saveza mora da postoji, kao i komunikacija nas u Sportskom savezu Srbije i naših članica. Kada vidimo da rad postoji i da se poštuje Zakon o sportu verujemo da uz razgovor i pomoć i podršku kako lokalne samouprave tako i Sportskog saveza Srbije rešenje uvek može da se pronađe. Verujem da ćemo dobro sarađivati i da ćemo u okviru naredne posete Lučanima donirati i opremu za bolje uslove treniranja pre svega dece, a da će se Lučani priključiti akcijama Sportskog saveza Srbije - rekao je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Foto: SSS

- U razgovoru sa predsednikom Miodragom Jovičićem i sekretarom Goranom Jokovićem, ali i predstavnikom opštinskog veća za sport Milijom Milenkovićem upoznati smo i sa stanjem sportske infrastrukture, kao i sa manifestacijama od značaja za ovu opštinu. Verujem da ćemo u periodu koji nam predstoji unaprediti našu saradnju i pomoći Sportskom savezu opštine Lučani da unapredi sport - istakao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

Sportski savez opštine Lučani u svom članstvu ima 35 klubova, među kojima je najuspešniji Fudbalski klub Mladost, i opštinski fudbalski i odbojkaški savez, a aktivnosti i manifestacije usmerene su najviše ka deci.

