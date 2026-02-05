Slušaj vest

Novi termin meča je zakazan za 12. februar.

Odluka o odlaganju objavljena je ubrzo nakon što je Finska odradila trening sa svega osam igračica u polju i dva golmana. Preostalih 13 igračica nalazi se u karantinu ili izolaciji zbog virusa koji je zahvatio tim u noći između utorka i srede.

Odlaganje pruža Finskoj dodatna dva dana odmora pre duela sa Sjedinjenim Američkim Državama u subotu. Da utakmica protiv Kanade nije odložena, finski zvaničnici razmatrali su mogućnost predaje meča.

"Iako svi uključeni razumeju razočaranje što se meč ne igra po prvobitnom rasporedu, ovo je bila odgovorna i neophodna odluka koja odražava duh Olimpijskih igara i integritet takmičenja", saopštili su olimpijski zvaničnici.

"Svi učesnici zahvaljuju timovima, partnerima i navijačima na saradnji i razumevanju, i raduju se što će odložena utakmica biti odigrana pod bezbednim i odgovarajućim uslovima", dodali su oni.

Zvaničnici finskog tima već su pre odlaganja procenjivali verovatnoću da će utakmica biti odigrana.

Trener Tero Lehtera istakao je da bi bilo nepravedno tražiti od 10 trenutno zdravih igračica da odigraju čitav meč. Takođe je naveo da tim mora uzeti u obzir mogućnost da bi i kanadske protivnice mogle biti zaražene.

"Većina igračica se oporavlja, ali nisu dovoljno zdrave za igru. Postoji i mogućnost da bi, ako bismo igrali, to moglo uticati i na zdravlje Kanadskog tima", rekao je Lehtera posle treninga.

On je dodao da su prvi znaci bolesti postali vidljivi u utorak uveče, nakon što je tim tog dana odradio pun trening.

Odloženi meč biće odigran drugog od dva uzastopna dana pauze u ženskom turniru, dan pre početka četvrtfinala.

