Predsednik WADA Vitold Banka izjavio je na Igrama u Milanu i Kortini da mu nije prijatno zbog prisustva Eteri Tutberidze na takmičenju. Ona je akreditovana kao trener evropskog šampiona Nike Egadzea, koji nastupa za Gruziju.

Valijeva je, sa tada 15 godina, bila u središtu pravne borbe tokom Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022, kada je uzorak koji je dala dva meseca ranije bio pozitivan na zabranjenu supstancu trimetazidin. Informacija je objavljena nakon što je Valijeva sa ruskim timom osvojila zlato u ekipnom takmičenju. Kasnije je diskvalifikovana, čime je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država unapređena na zlatnu medalju. Valijeva je bila kandidatkinja za zlato i u pojedinačnoj konkurenciji, ali je završila na četvrtom mestu, a njeno ponašanje uz klizalište, uključujući kritike Tutberidze, izazvalo je brojne reakcije.

"Nije naša odluka to što je trener ovde", rekao je Banka na konferenciji za novinare u Milanu.

"Istraga nije pronašla dokaze da je ova konkretna osoba bila uključena u doping proces, tako da ne postoji pravni osnov da joj se zabrani prisustvo na Olimpijskim igrama", dodao je on.

Ipak, Banka je dodao da mu lično prisustvo Tutberidze na Igrama nije prijatno.

Gruzijski savez za umetničko klizanje nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Suspenzija Kamile Valijeve istekla je u decembru, uprkos pravnim pokušajima da bude poništena.

U međuvremenu, pravila su izmenjena i minimalna starosna granica za takmičare u umetničkom klizanju podignuta je na 17 godina, što je stupilo na snagu uoči Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini.

(Beta)