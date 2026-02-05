Rvačka reprezentacija Srbije u grčko-rimskom stilu od 5. do 8. februara učestvovaće na prvom ovosezonskom turniru iz renking serije koji se održava u Zagrebu.

Naša selekcija će u glavnom gradu Hrvatske imati čak 11 takmičara, a boje Srbije braniće: Sebastijan Kolompar (55kg), Georgi Tibilov (60kg), Dejan Berkec (63kg), Sebastijan Nađ (67kg), Aleksa Ilić (77kg), Ognjen Jakovljević, Antal Vamoš (82kg), Andrija Mihajlović (87kg), Mihail Kadžaja, Uroš Krstin i Luka Katić (97kg).

Prvi trener srpskih rvača Vojislav Trajković istakao je da naša reprezentacija spremno dočekuje prvi izazov u novoj sezoni, s obzirom da je pripremni period odrađen na najbolji mogući način:

“Kompletne bazične pripreme realizovali smo na Divčibarama gde smo zaista imali vrhunske uslove za trening. Uradili smo sve što je bilo planirano, a najvažnije je da su nas mimoišle povrede i bolesti, tako da smo sve ono što smo zamislili uspeli da sprovedemo u delo. Fizička kondicija podignuta je na maksimalni nivo. Takmičarska forma još nije optimalna, ali na turniru u Zagrebu očekujemo veliku borbenost svih naših takmičara”, rekao je Trajković.

“U timu je značajan broj mlađih seniora, rvača do 23 godine, koje sredinom marta očekuje Evropsko prvenstvo u Zrenjaninu, tako da će im ovo biti izvanredno test takmičenje. Konkurencija u Zagrebu će biti zaista žestoka, jer pored najboljih evropskih selekcija dolazi i značajan broj vrlo kvalitetnih rvača iz Azije. Očekujemo da jedan ili dvojica naših takmičara uđu u borbu za medalje i to bi bio rezultat koji bi nas zadovoljio”, zaključio je Trajković.

Po završetku turnira u Zagrebu srpski rvači pripreme će nastaviti u Poreču gde će trenirati veliki broj izuzetno kvalitetnih reprezentacija što će im tokom dvonedeljnog boravka omogućiti izuzetno jake sapring partnere.

