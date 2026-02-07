Slušaj vest

U zimu 1984. Jugoslavija je bila ponosni domaćin 14. Zimskih olimpijskih igara. Oni koji su imali priliku da dožive olimpijski duh u Sarajevu i dan danas sa ponosom ističu kako je Jugoslavija tada bila centar sveta. Bilo je to 12 istorijskih dana, dana slave i ponosa za sve Jugoslovene.

Sarajevo su tada posetile mnoge slavne ličnosti iz čitavog sveta, a među njima je bio i čuveni holivudski glumac Kirk Daglas.

Međutim, jedna od najvećih legendi svetskog glumišta boravak u Sarajevu nije pamtio po dobrom. Slavni glumac doživeo je tada veliku neprijatnost u jednom popularnom restoranu na Baščaršiji.

Iako je prošlo više od 40 godina, i danas se prepričava kako su se Sarajlije osramotile naplativši Kirku i njegovom društvu deset puta veći račun za ćevape. Tada je u magazinu "Osmica" objavljena vest da je ovaj legendarni glumac opljačkan tokom boravka u Sarajevu.

Daglas je sa prijateljima došao na večeru u restoran "Una", čiji vlasnik je bio poznati sarajevski ugostitelj Fahrudin Šehić.

Umesto da naplati večeru 540 starih hiljada dinara, vlasnik je uvećao račun deset puta, pa su ćevapi slavnog glumca koštali čak 5.4 miliona. Restoran je zbog prevare odmah zatvoren.

Gazda se pravdao

Tvrdio je tada gazda Fahrudin da je nedužan dospeo na stub srama.

Pokazivao je novinarima knjigu utisaka u kojoj su brojni poznati gosti hvalili restoran. U njoj nije bilo pritužbi da vlasnik "dere" prilikom naplate računa.

Svu krivicu Fahrudin je svalio na konobara.

"U podne tog dana došao kod mene neki Mate, veli da je kelner, iz Rijeke. Traži posao. A u mene posla ovih dana kol’ko hoćeš, pa ga ja uzmem da poslužuje. Nisam ga ni prijavio, mislio sam tako, na dan-dva, dok je ova Olimpijada", počeo je priču Fahrudin.

Kirk je te večeri došao u "Unu" sa svojim društvom, bilo ih je ukupno osmoro. Bili su smešteni na spratu restorana, jeli su ćevape i lepo se provodili. Vlasnik Fahrudin ih je pozdravio i zajedno su se slikali.

"Onda sam ja oko pola dva ujutru otišao da kupim još mesa za sutra, a onaj Mate je uzeo račun koji je dole moja žena sačinila na 540 starih hiljada dinara, dodao je jednu nulu dok je išao ka stolu i naplatio 5,4 miliona", pravdao se Fahrudin.

Kad se vratio iz kupovine, nije bilo ni gostiju ni novog konobara.

Tvrdi da je opljačkao goste i pobegao.

Fahrudinova verzija "pala u vodu"

Tadašnji šef tržišne inspekcije, Petar Vuković, otkrio je šta se zapravo desilo u restoranu "Una".

"U utorak 10. februara dobili smo pismenu prijavu iz Organizacionog komiteta ZOI, sa priloženim računom iz restorana "Una", iz kojeg se videlo da je vlasnik restorana neopravdano uvećao cenu za deset puta i umesto 540 starih hiljada naplatio 5,4 miliona."

Inspekcija je donela rešenje da se restoran momentalno zatvori.

Hostesa koja je te večeri pratila Kirka Daglasa tvrdila ih je cele večeri služio Fahrudin Šehić, koji je napravio račun i naplatio - lično. Tom prilikom napravio je još jedan prekršaj, pošto je napalatio u dolarima - ukupno 400 dolara.

Fahrudinu je oduzeta dozvola za rad u trajanju od pet meseci, dobio je krivičnu prijavu zbog neosnovanog dobitka i naplate u devizama, kao i pirijavu zbog zapošljavanja radne snage bez ugovora.

Inspektor je otkrio da je Fahrudin nakon prijave pokajnički odneo 400 dolara u opštinu, da se vrate Kirkovom prijatelju, koji je te večeri platio račun.

Organizacioni komitet ZOI uputio je izvinjenje prijatelju Kirka Daglasa, a on je zamolio nadležne da novac iskoriste u dobrotvorne svrhe.

Zanimljivo, u vreme ZOI još tri lokala u Sarajevu zatvorena su po hitnom postupku, jer su vlasnici naplaćivali usluge više nego što je bilo propisano.