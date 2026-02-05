Igrači američke Glavne lige bejzbola (MLB) dogovorili su se da tehnološka kompanija kreira AI verzije njih samih koje će moći da komuniciraju s navijačima, saopšteno je.
Ostali sportovi
U KORAK SA TEHNOLOGIJOM: Igrači MLB dozvolili kreiranje AI avatara za kontakt s navjačima
Slušaj vest
Prema sporazumu objavljenom u četvrtak između kompanije "Genies" i "MLB Players Inc.", poslovnog ogranka igračke asocijacije, biće kreirani AI avatari najpoznatijih zvezda koji mogu da "vode razgovore" sa navijačima, pri čemu će svaki avatar odražavati glas i interesovanja konkretnog igrača.
Kompanija "Genies" ima pravo da naplaćuje interakcije u četu, iskustva unutar aplikacije i digitalne proizvode.
Nije saopšteno koji će igrači biti prvi dostupni u obliku AI avatara.
(Beta)
Reaguj
Komentariši