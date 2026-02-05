Slušaj vest

Prema sporazumu objavljenom u četvrtak između kompanije "Genies" i "MLB Players Inc.", poslovnog ogranka igračke asocijacije, biće kreirani AI avatari najpoznatijih zvezda koji mogu da "vode razgovore" sa navijačima, pri čemu će svaki avatar odražavati glas i interesovanja konkretnog igrača.

Kompanija "Genies" ima pravo da naplaćuje interakcije u četu, iskustva unutar aplikacije i digitalne proizvode.

Nije saopšteno koji će igrači biti prvi dostupni u obliku AI avatara.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviPOBUNA NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA: WADA nezadovoljna prisustvom bivšeg trenera Kamile Valijeve
hhh.jpg
Ostali sportoviODLOŽENA UTAKMICA NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA! Stomačni virus desetkovao reprezentaciju
profimedia-1071962743.jpg
Ostali sportoviNovo doba za Lučane: Rukovodstvo Sportskog saveza Srbije na dijalogu sa predstavnicima opštine koja ima 35 klubova
Sportski savez Srbije Lučani
Ostali sportoviKO JE VISOKA I ZGODNA SRPKINJA KOJA JE CRVENO-BELE ODVELA U ČETVRTFINALE LIGE ŠAMPIONA: Bije kao Sveti Nikola, ima sina, a ne igra za reprezentaciju
profimedia-0461652267milica.jpg

Fudbalska akademija u Venecueli Puerto Kabeljo Izvor: Kurir sport