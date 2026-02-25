Slušaj vest

Domen Prevc je 30. marta 2025 godine u drugoj seriji takmičenja na Planici ostvario skok od 254,5 metara, kojim je oborio dosadašnji rekord od 253,5 metara.

Slovenac je nadmašio rekord koji je u martu 2017. godine u norveškom Vikersundu postavio Austrijanac Štefan Kraft.

Pogledajte pažljivo, ovo je nestvaran skok fenomenalnog Slovenca.

Zanimljivo je da je uprkos svetskom rekordu Prevc je na Planici zauzeo tek drugo mesto u ukupnom plasmanu sa 475 bodova, pošto je u prvoj seriji zabeležio skok od 245 metara.

Prvo mesto osvojio je Anže Lanišek, još jedan Slovenac, koji je sakupio 482,1 bod skokovima od 247,5 i 241,5 metara..

Na upravo završenim Olimpijskim igrama osvojio je dve zlatne medalje, jednu u pojedinačnoj , a drugu za Sloveniju u mešovitoj konkurenciji.

Ko je Domen Prevc

Domen Prevc slovi kao skroman momak, ali i perfekcionista.

Ne skačem da bih pobedio druge, već da bih izveo savršen skok. Ako skok tehnički nije dobar, rezultat mi je u drugom planu. Nisam od onih koji se hrane adrenalinom, više sam analitičan i samokritičan. Velike skakaonice i letaonice daju mi osećaj slobode. Za mene je san najvažniji i trudim se da odem u krevet pre ponoći. Nema vrhunskog rezultata bez odmora - rekao je Domen Prevc, a o bratu Peteru voli da istakne:

- Uvek mi je bio uzor, ali nikada pritisak. Pomogao mi je da shvatim da će karijera imati uspone i padove. I da je to normalno. Nikada nisam pokušavao da ga kopiram, već da gradim svoj stil. On je moja velika podrška.

Domen Prevc potiče iz izuzetno uspešne porodice ski skakača. Njegov otac Božidar Prevc je međunarodni sudija u skijaškim skokovima i preduzetnik. Dva starija brata, Peter i Cene Prevc imali su zapažene rezultate na svetskoj sceni. Sestra Nika Prevc je osvajač svetske titule. Svi su članovi kluba Triglav iz Kranja. Imaju i najmlađu sestru koja je jedina koja se ne takmiči

Zanimljivo, kada je Domen Prevc slavio u Garmiš-Partenkirhenu, njegova sestra Nika Prevc postala je po treći put pobednica takmičenja Novogodišnje turneje "Dve noći".

Domen Prevc živi u Sloveniji, u selu Dolenja Vasa, zajedno sa porodicom. Njegov otac i braća su mu važna podrška u karijeri, a skijaški sport je porodična tradicija. Privatni život drži dalje od medija, retko daje intervjue koji nemaju veze sa sportom. Odlična Prevcova forma pokazuje da će biti jedan od glavnih favorita za medalje i na Olimpijskim igrama, koje će biti održane u Milanu i Kortini od 6. do 22. februara 2026.