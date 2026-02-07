Slušaj vest

Pred početak Zimskih olimpijskih igara pojavile su se šokantne tvrdnje da pojedini takmičari u skijaškim skokovima ubrizgavaju hijaluronsku kiselinu u svoje penise kako bi leteli dalje!

"Penis-gate" afera izazvala je veliku buru u javnosti, pa je WADA obećala da će istražiti slučaj.

Sumnja se da skakači pre merenja za takmičarska odela u svoje penise ubrizgavaju hijaluronsku kiselinu. Ona nije zabranjena u sportu, pa su je koristili kako bi povećali dužinu svog polnog organa. Veći polni organ im omogućava i odelo veće površine, pa samim tim i bolje rezultate. Što je odelo veće, brzina spuštanja skakača je manja.

Jedno istraživanje, koje je objavljeno u naučnom časopisu "Frontiers", pokazalo je da povećanje odela za dva centimetra smanjuje otpor vazduha za četiri odsto i povećava skok za pet odsto. Autori navode da je promena od dva centimetra ekvivalentna produženju skoka za 5.8 metara. Ubrizgavanjem hijaluronske kiseline takmičari mogu produžiti polni organ za jedan do dva centimetra, a efekat traje i do 18 meseci.

"Svaki dodatni centimetar na odelu je bitan - ako vam odelo ima pet odsto veću površinu, letite dalje" objasinio je Sandro Pertile, FIS-ov direktor trka za skijaške skokove.

Ove glasine za sada nisu potkrepljene čvrstim dokazima, međutim, u javnosti se podigla velika bura, pa je WADA odlučila da istraži slučaj.

Stroga pravila za odela

Odela za takmičare izrađuju se nakon merenja i 3D skenera tela. Pravila nalažu da odela smeju imati odstupanje od dva do četiri centimetra. Visina međunožja na odelu mora odgovarati visini međunožja sportiste uz dodatak od tri centimetra za muškarce.