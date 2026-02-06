Srpski predstavnici će zastavu nositi u Predacu, u autonomnoj provinciji Trento.
SVE JE SPREMNO ZA VELIKO OTVARANJE ZOI 2026: Miloš i Anja nose zastavu Srbije!
Srpski takmičari u nordijskom skijanju Miloš Milosavljević i Anja Ilić zajedno će nositi zastavu Srbije na otvaranju 25. Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, saopštio je danas Olimpijski komitet Srbije (OKS).
Organizatori su zbog velike udaljenosti borilišta odlučili da se po prvi put defile na otvaranju održi na čak četiri lokacije, a srpski predstavnici će zastavu nositi u Predacu, u autonomnoj provinciji Trento.
Pored Milosavljević i Ilić, Srbiju će na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama predstavljati i takmičar u alpskom skijanju - Aleksa Tomović.
Svečano otvaranje na programu je večeras od 20.00.
