Srpski takmičari u nordijskom skijanju Miloš Milosavljević i Anja Ilić zajedno će nositi zastavu Srbije na otvaranju 25. Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, saopštio je danas Olimpijski komitet Srbije (OKS).

Organizatori su zbog velike udaljenosti borilišta odlučili da se po prvi put defile na otvaranju održi na čak četiri lokacije, a srpski predstavnici će zastavu nositi u Predacu, u autonomnoj provinciji Trento.

Pored Milosavljević i Ilić, Srbiju će na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama predstavljati i takmičar u alpskom skijanju - Aleksa Tomović.

Svečano otvaranje na programu je večeras od 20.00.

Beta

