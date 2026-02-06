Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije je nedavno još jednom je digla naciju na noge. Trijumfom nad selekcijom Mađarske u velikom finalu Evropskog prvenstva, odigranom u prepunoj Beogradskoj areni, „delfini“ su se popeli na krov Evrope, a među najistaknutijima ponovo je bio sjajni Dušan Mandić.

Trofejna karijera srpskog asa bogatija je za još jedno zlato, čime je još jednom potvrđeno da Srbija u ovom trenutku nema premca na svetskoj sceni.

1/7 Vidi galeriju Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Uz evropsku krunu, u vitrinama se već nalazi i najsjajnije odličje sa Olimpijskih igara u Parizu, što dodatno oslikava dominaciju naših vaterpolista.

Mandić je nakon velikog uspeha pažnju javnosti privukao i van bazena, pošto je na društvenoj mreži Instagram podelio motivacionu poruku koja je naišla na snažne reakcije.

- Ako treniraš previše, misliće da nemaš život.

Ako uzmeš odmor, misliće da nisi ozbiljan.

Ako pobediš, misliće da si imao sreće.

Ako izgubiš, misliće da nisi dovoljno dobar.

Ako pokazuješ svoje uspehe, misliće da se hvališ.

Ako ostaneš u tišini, misliće da ti nedostaje samopouzdanja.

Uvek će imati nešto da kažu, samo gledaj svoja posla - nalazi se u video poruci.