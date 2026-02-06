Štuhec je trening krenula sa startnim brojem jedan, a prilikom skoka pala je na bok, zaustavivši se pred zaštitnom mrežom.
Ostali sportovi
VELIKI PEH ZA DVOSTURKU SVETSKU ŠAMPIONKU! Doživela pad na prvom treningu pred trku na Zimskim olimpijskim igrama!
Slušaj vest
Slovenačka skijašica Ilka Štuhec doživela je pad na današnjem treningu pred trku spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini d Ampeco.
"Ilka je na prvom treningu spusta pala. U cilj je doskijala sama. Za sada se čini da pri padu nije došlo do veće povrede, osim nekih modrica i bolova u palcu na ruci", naveli su iz slovenačke ekipe, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).
Ilka Štuhec Foto: AP Photo/Gabriele Facciotti, AP
Vidi galeriju
Štuhec (35), dvostruka je svetska šampionka u spustu iz 2017. i 2019. godine.
Prvi trening za skijašice više puta je prekidan zbog magle u Kortini, dok je u Bormiju na trećem treningu spusta za skijaše najbrži bio Kanađanin Džejms Kroford.
Olimpijska trka u spustu za skijaše zakazana je za subotu u 11.30, a skijašice na stazu izlaze u nedelju u isto vreme.
Reaguj
Komentariši