Slušaj vest

Slovenačka skijašica Ilka Štuhec doživela je pad na današnjem treningu pred trku spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini d Ampeco.

"Ilka je na prvom treningu spusta pala. U cilj je doskijala sama. Za sada se čini da pri padu nije došlo do veće povrede, osim nekih modrica i bolova u palcu na ruci", naveli su iz slovenačke ekipe, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).

1/5 Vidi galeriju Ilka Štuhec Foto: AP Photo/Gabriele Facciotti, AP

Štuhec (35), dvostruka je svetska šampionka u spustu iz 2017. i 2019. godine.

Prvi trening za skijašice više puta je prekidan zbog magle u Kortini, dok je u Bormiju na trećem treningu spusta za skijaše najbrži bio Kanađanin Džejms Kroford.