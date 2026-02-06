Slušaj vest

Veliki skandal desio se pred početak Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini. Bizaran, ali opasan.

Svetska anti-doping agencija vrši istragu povodom optužbi da su takmičari u skijaškim skokovima ubrizgavali hijaluronsku kiselinu kako bi stekli prednost.

Pisali Nemci, pa Englezi

Ovu informaciju objavio je nemački "Bild". Mnogim sportistima izrečena je kazna zbog prilagođavanja odela u predelu prepona, kako bi omogućili sebi ekstra vetar. Šema je učinila odela većim, čime je smanjena brzina njihovog spuštanja.

Jedna studija je utvrdila da se za svakih dva centimetra "obima veličine odela" otpor vazduha smanjuje za četiri odsto, što navodno može da doda još 5,8 metara dužini skoka!

"Skakači su prešli na druge metode kako bi prevarili sistem prilikom merenja njihovih odela, za koja se podaci uzimaju pomoću 3D skenera sa najniže tačke njihovih genitalija. One uključuju ubrizgavanje kiseline u penis, ili stavljanje gline u donji veš kako bi njihove mere privremeno bile veće, a samim tim i odela labavija tokom takmičenja", preneo je engleski Gardijan.

Doping ugrožava zdravlje



Kao odgovor na ovaj izveštaj, predsednik WADA Vitold Banka izjavio je da će "razmotriti ovaj slučaj". Glavni direktor Antidoping agencije, Olivije Nigli, izjavio je da će komisija proveriti da li se ovo može podvesti pod doping metodu, jer prema pravilima, svaka metoda koja ugrožava zdravlje sportiste i protivi se duhu sporta može biti zabranjena, čak i ako supstanca (hijaluron) sama po sebi nije na listi zabranjenih lekova.

Ovaj bizarni trend sa hijaluronom zapravo je nastavak skandala iz 2025. godine kada je norveški tim bio pod lupom. Skakači Marius Lindvik i Johan Andre Forfang bili su privremeno suspendovani jer je otkriveno da su tajno prepravljali šavove na odelima u predelu prepona, kako bi povećali površinu odela. Treneri i tehničri norveškog tima dobili su kazne od 18 meseci zabrane rada zbog manipulacije opremom.

Radikalne mere

Da bi sprečila varanje, FIS (Međunarodna skijaška federacija) je za ove Olimpijske igre uvela radikalne mere:

– svako odelo sada ima ugrađen mikročip koji garantuje da je to baš onaj primerak koji je prošao merenje i da na njemu nisu rađene nikakve prepravke pre skoka;

– merenja tela se sada vrše najsavremenijim skenerima, a prisustvo lekara je obavezno kako bi se sprečilo korišćenje filera (poput hijalurona) ili umetaka (poput gline u vešu) koji bi veštački povećali obim tela u predelu prepona.

Zasad bez dokaza

Direktor komunikacija FIS-a Bruno Sasi rekao je za BBC Sport:

- Nikada nije bilo nikakvih naznaka, a kamoli dokaza, da je bilo koji takmičar ikada koristio injekciju hijaluronske kiseline kako bi pokušao steći konkurentsku prednost.

Istraga WADA trebalo bi da pokaže da li je cela ova priča unapred puštena da bi se ZOI stavile u fokus, ili su određeni sportisti stvarno bili rešeni da se dopinguju, kako bi ostvarili što bolje rezultate i domogli se medalja.