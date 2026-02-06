Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von ostvarila je danas 11. vreme na prvom treningu spusta pred trku na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini d Ampeco, nedelju dana nakon što je doživela rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta u levom kolenu.

"Da", rekla je 41-godišnja Von za Asošiejted pres na pitanje da li je vožnja prošla dobro.

Von na Igrama u Milanu i Kortini nastupa sa velikom protezom na kolenu. Od pada prošle nedelje u Kran Montani jasno je stavila do znanja da će nastupati uprkos povredi, koju bi mnogi sportisti shvatili kao završetak sezone ili čak karijere.

"Ništa me ne čini srećnijom! Niko ne bi verovao da ću biti ovde. Ali uspela sam!! Ovde sam, smejem se i šta god da se desi, znam koliko sam srećna. Neću protraćiti ovu priliku. Idem po to", napisala je Von na društvenim mrežama pre svoje prve vožnje.

Na treningu je Von zaostala 1,39 sekundi za sunarodnicom Žaklin Vajls, koja je bila najbrža.

Von se skijanju vratila prošle sezone nakon pauze od šest godina. Doživela je pad tokom poslednjeg spusta u Svetskom kupu pred Zimske olimpijske igre, posle čega je helikopterom prebačena sa staze.

U dosadašnjoj karijeri Von je osvojila tri olimpijske medalje. U Vankuveru 2010. godine bila je najbrža u spustu i bronzana u superveleslalomu, dok je osam godina kasnije u Pjongčangu osvojila bronzu u spustu.

Prvi trening u Kortini d Ampeco više puta je bio prekidan zbog magle.