Slušaj vest

Čuveni stadion "San Siro" u Milanu domaćin je svečanog otvaranja 25. Zimskih olimpijskih igara.

Osim Milana, Igre će biti održane i u čuvenom zimovalištu Kortini d'Ampeco.

Italija će ugostiti 2.871 sportistu iz 92 zemlje, a među njima i troje iz Srbije.

1/5 Vidi galeriju Zimske olimpijske igre - Svečano otvaranje Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia, Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raniero Corbelletti / AFLO / Profimedia

Srbiju na jednom od najvećih sportskih događaja u 2026. godini predstavljaju Aleksa Tomović u alpskom skijanju, kao i Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju.

Harmonija na otvaranju

Svečana ceremonija otvaranja održava se pod nazivom "Harmonija".

Kreativni direktor ceremonije Marko Balič objasnio je da reč "harmonija" potiče iz starogrčkog jezika i da u muzičkom smislu označava "dovođenje različitih elemenata u sklad".

Tokom ceremonije planirani su i posebni muzički nastupi američke pevačice Maraje Keri, kao i italijanskih umetnika Laure Pausini i Andree Bočelija.

Svečano zatvaranje Olimpijskih zimskih igara biće održano 22. februara 2026. godine u "Areni Verona", pod nazivom "Lepota u pokretu".

Olimpijske zimske igre 2026. godine obuhvatiće ukupno 116 takmičenja u 16 sportskih disciplina, što predstavlja povećanje od sedam takmičenja i jedne discipline u odnosu na Igre u Pekingu 2022. godine.

Olimpijski komiteti Rusije i Belorusije i dalje su suspendovani zbog kršenja Olimpijskog primirja, usled ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Kao i na Letnjim olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, pojedinačni sportisti iz Rusije i Belorusije moći će da učestvuju na Igrama 2026. godine kao "individualni neutralni sportisti".

Ruskim i beloruskim sportistima nije dozvoljeno učešće u ekipnim sportovima, poput hokeja na ledu i karlinga, jer je Međunarodni olimpijski komitet ocenio da "grupa individualnih neutralnih sportista ne može biti smatrana ekipom".

Srbija sa troje predstavnika

Aleksa Tomović takmičiće se u alpskom skijanju, tačnije u slalomu koji će biti održan u Bormiju. Tomović je bio jako uspešan kao junior, a norma za plasman na Igre bila mu je višegodišnji san.

"Pripremao sam se za Igre od maja prošle godine. Želim pre svega da povežem dve dobre vožnje, da dam svoj maksimum. Nadam se plasmanu među 50, 40, a možda i među 30 najboljih. Daću sve od sebe, pa ćemo videti", izjavio je Tomović pred odlazak u Italiju

Osim njega, srpske boje u Milanu i Kortini nosiće i Anja Ilić i Miloš Milosavljević, koji će se nadmetati u nordijskom skijanju.

Ilićeva je u dva navrata osvojila Balkanski kup, a donela je Srbiji i prve bodove na Svetskom kupu 2022. godine. Na Olimpijskim zimskim igrama mladih u Lilhameru nosila je zastavu Srbije na zatvaranju takmičenja.

"Presrećna sam i jako sam uzbuđena, ovo je za mene jedan veliki uspeh. Ja sam prva devojka posle 12 godina koja u nordijskom skijanju predstavlja Srbiju na Igrama. Pored mojih jako dobrih rezultata i odlaska na Olimpijadu mladih, Evropsku olimpijadu mladih, ovo je nešto što mi je nedostajalo", rekla je Ilićeva novinarima.

Priča Miloša Milosavljevića verovatno je i najzanimljivija. Milosavljević je diplomirani profesor fizičkog vaspitanja, a bavi se i atletikom. Specijalnost mu je disciplina 3.000 metara stipl.

Predstavljao je zemlju na međunarodnom nivou u mlađim selekcijama, a čak tri puta je bio i državni šampion.

"Neverovatan je osećaj sam odlazak na ZOI i biti deo olimpijskog tima Srbije. Dogovorio sam se sa svojim trenerom i ocem da prvo završim fakultet, a da onda možemo da se posvetimo sportu i da damo sportu maksimalno to što sport od nas očekuje i što mi želimo da uzmemo od sporta. Bio bih zadovoljan svakim rezultatom koji je bolji od rezultata koji smo postigli u Svetskom kupu ove sezone", rekao je Milosavljević.

Zimske olimpijske igre, Tina, Milo, maskote Foto: Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Maskote

Maskote Igara su Tina i Milo.

Imena su izvedena iz imena gradova domaćina, i predstavljeni su kao brat i sestra.

Pobedničko rešenje, koje su osmislili učenici jedne škole iz mesta Taverna, a koje je inspirisano hermelinima, predstavljeno je tokom druge večeri festivala "Sanremo" 2024. godine.

Izbor hermelina objašnjen je time što ove životinje simbolizuju "savremeni italijanski duh", radoznalost, sposobnost prilagođavanja promenama godišnjih doba i otpornost u zahtevnim prirodnim uslovima. Pored dve glavne maskote, predstavljeno je i šest cvetova visibaba, nazvanih "Flo".

Milo, braon hermelin, i Tina, beli hermelin, prikazani su kao brat i sestra "rođeni u planinama Italije", koji su "odlučili da se presele u grad".

Tina, zvanična olimpijska maskota, simbolizuje umetnost, muziku i transformativnu snagu lepote. Milo, maskota Paraolimpijskih igara, rođen je bez jedne noge, ali uz pomoć repa vodi ispunjen i aktivan život, oslanjajući se na domišljatost, snagu volje i kreativnost.

Kreativni direktor iz Splita

Ceremonija otvaranja je u rukama kreativnog direktora Marka Balića, koji živi u Veneciji, a poreklom je iz Splita. Balić je do sada učestvovao u organizaciji 16 ceremonija na najvećih svetskim skupovima.

Muzički spektakl

Ceremonija se održava na četiri mesta. Glavna je, naravno, zakazana na stadionu "San Siro.

Početak je obeležila oda najvećim italijanskim kompozitorima. U pitanju su Đuzepe Verdi, Đakomo Pučini i Đoakino Rosini.

Svojih par minuta dobila je legendarna Rafaela Kara.

Maraja Kara najveća svetska zvezda gošća

Na binu je izašla poznata pevačica Maraja Kara.

Izvodi pesmu "Volare". Ova pesma je zvanično proglašena za najčuveniju pesmu u Italiji.

Čuveni Valentino Rosi dovezao tramvajem predsednika Italije

Predsednik Italije Serđo Matarela stigao je na stadion tramvajem koji je vozio legendarni Valentino Rosi, višestruki Moto GP šampion i jedna od najuticajnijih sportskih ličnosti u Italiji.

Matarela je zauzeo svoje mesto u loži, a pridružila mu se i predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta Kirsti Koventri.

Na otvaranju pedesetak šefova država i vlada

Na svečanoj ceremoniji će se italijanskom predsedniku Serđu Matareli i premijerki Đorđi Meloni pridružiti oko pedeset krunisanih osoba, šefova država i vlada, zajedno sa generalnim sekretarom UN-a Antoniom Guterešom, prenela je Ansa.

Francuski predsednik Emanuel Makron neće biti prisutan, a kao razlog on je naveo ranije zakazane obaveze, negirajući da neće prisustvovati kako ne bi sedeo pored potpredsednika SAD-a Džej-Di Vensa, i navodeći da je to "lažna vest", prenela je agencija.

Ceremoniji inauguracije prethodio je prijem u Kraljevskoj palati koji je priredio predsednik Serđo Matarela za šefove država i vlada koji će prisustvovati otvaranju Olimpijskih igara. U Kraljevskoj palati su bili prisutni premijerka Đorđa Meloni, potpredsednici vlade Antonio Tajani i Mateo Salvini, princeza Ana, generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš, gradonačelnik Milana Đuzepe Sala i mnogi drugi zvaničnici.

Prijemu je pored Vensa, prisustvovao i državni sekretar SAD-a Marko Rubio. Prethodno se premijerka Đorđa Meloni sastala sa potpredsednikom SAD-a Vensom u Milanu, zajedno sa državnim sekretarom Rubiom i ministrom spoljnih poslova Tajanijem.

Počeo je defile takmičara

Po prvi put u istoriji Olimpijskih zimskih igara, defile sportista održan je u decentralizovanom formatu, na takmičarskim lokacijama u četiri mesta, Milanu, Livinju, Predacu i Kortini.