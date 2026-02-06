Slušaj vest

U najtesnijem glasanju za MVP-a NFL lige još od 2003. godine, kad su Pejton Mening i Stiv Mekner podelili to priznanje, Staford je osvojio ukupno 366 bodova, samo pet više od kvoterbeka Nju Inglend Petriotsa Drejka Meja, koji je završio na drugom mestu glasanja u kom je učestvovalo ukupno 50 novinara.

Na trećem mestu glasanja završio je prošlosezonski MVP NFL lige, kvoterbek Bafalo Bilsa Džoš Alen sa 91 bodom, četvrti je bio trkač San Fransisko Fortinajnersa Kristijan Mekafri sa 71 bodom, dok je peto mesto pripalo kvoterbeku Džeksonvil Džeguarsa Trevoru Lorensu sa 49 bodova.

Staford (37), kome je ovo prvo osvojeno priznanje za MVP-a NFL lige u karijeri, dobio je ukupno 24 glasa za prvo mesto, samo jedan više od Meja, koji će sa Petrotsima u noći između nedelje i ponedeljka igrati protiv Sijetl Sihoksa u 60. Superbolu.

Preostale glasove za prvo mesto dobili su Džoš Alen (dva glasa) i kvoterbek Los Anđeles Čardžersa Džastin Herbert (jedan glas).

Staford je ove sezone bio lider NFL lige po ukupnom broju jardi osvojenih dodavanjima (4.707) i ukupnom broju bačenih tačdaunova (46), kao i drugi po dodavačkom rejtingu (109,2).

Uz 4.394 jarda osvojena dodavanjima i 31 bačeni tačdaun, Mej je bio najbolji u NFL ligi po dodavačkom rejtingu (113,5) i procentu kompletiranih dodavanja (72 odsto).

Staford je nakon osvajanja nagrade za MVP-a rekao da neće još uvek završiti igračku karijeru, kako bi pokušao da osvoji svoju drugu titulu prvaka NFL lige sa Remsima, koji su ove godine u finalu Nacionalne konferencije izgubili od Sijetla.

"O da, vratiću se. Bila je to tako sjajna sezona i igrao sam sa tako sjajnom grupom momaka i sjajnom grupom trenera da sam imao sreće da završim ovu sezonu zdrav, i želim da budem siguran da ću izaći tamo i videti šta će se desiti sledeće godine", naveo je Staford za Asošiejted Pres (AP).

Nakon što se zahvalio svom timu, Staford je naglasio koliko mu znači podrška njegove žene i ćerki.

"Vi ste neverovatne navijačice za mene. Cenim to. Veoma sam srećan što ste sa mnom na utakmicama pored terena i jedva čekam da me bodrite sledeće godine kada budemo bili tamo i šutirali u dupe", kazao je kvoterbek Remsa.

Za najboljeg odbrambenog igrača NFL lige jednoglasno je izabran defanzivni linijaš Klivlend Braunsa Majls Geret, koji je ove sezone postavio novi rekord NFL lige po broju rušenja kvoterbeka iza "linije skrimidža" - 23.

Za najboljeg ofanzivnog igrača proglašen je krilni hvatač Sijetl Sihoksa Džekson Smit-Ndžigba, koji je ove sezone bio lider NFL lige po broju jardi osvojenih hvatanjima - 1.793.

Za najboljeg trenera proglašen je šef stručnog štaba Nju Inglend Petriotsa Majk Vrabel.

Petriotsi su regularni deo sezone završili na drugom mestu na tabeli Američke konferencije sa 14 pobeda i tri poraza, istim skorom koji su imali i prvoplasirani Denver Bronkosi.

Vrabel je tako postao tek sedmi trener u istoriji NFL lige koji je ovo priznanje osvojio sa dva različita tima, nakon što je 2021. godine bio najbolji trener lige sa Tenesi Tajtansima.

Priznanje za povratnika godine dobio je član San Fransisko Fortinajnersa Kristijan Mekafri, koji je tako postao prvi igrač na poziciji trkača koji je osvojio tu nagradu u poslednje 24 godine.

Za najboljeg defanzivnog novajliju izabran je lajnbeker Klivlend Braunsa Karson Švezinger, dok je nagrada za najboljeg ofanzivnog novajliju pripala krilnom hvataču Karolina Pentersa Tetaiori Mekmilanu.

Ofanzivni koordinator Nju Inglend Petriotsa Džoš Mekdenijels izabran je za najboljeg pomoćnog trenera NFL lige.

