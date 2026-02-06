Slušaj vest

Živkovićeva je u kvalifikacijama "Solo" takmičenja puškom za mlađe juniorke zabeležila 38 od mogućih 50 "hitova", što za pušku predstavlja rezultat od 10,3 kruga i bolji. Sa tim učinkom izborila je meč za bronzu, u kojem se sastala sa Mađaricom Čilom Ferik. Mađarska reprezentativka je imala identičan kvalifikacioni rezultat, ali je zbog bolje poslednje serije ušla u duel sa treće pozicije.

Borba za medalju bila je neizvesna. Posle 14. serije rezultat je bio izjednačen – 9:9. Anastasija je potom vezala dva pogotka i povela 11:9, Ferikova je u 17. seriji smanjila, ali je u 18. seriji Živkovićeva zabeležila "hit", dok Mađarica nije, pa je srpska strelkinja slavila 12:10 i osvojila bronzu.

Do borbe za medalju u disciplini "Solo" puškom stigla je i Natalija Živković. Ona je u konkurenciji kadetkinja kroz dve faze kvalifikacija pogodila 37 "hitova" i kao trećeplasirana izborila meč za bronzu. Rivalka joj je bila Ruskinja Taisija Tihomirova, koja je imala jedan "hit" manje u kvalifikacijama, ali je u meču za medalju slavila 12:10, pa je Natalija takmičenje završila na četvrtom mestu.

Ekipnu bronzanu medalju osvojila je i reprezentacija Srbije pištoljem u konkurenciji mlađih juniora, u sastavu Matija Kvasnevski, Mateja Dimić i Aleksandar Derbakov. Srbija je do odličja stigla sa ukupno 1.112 krugova. Isti zbir imao je i tim Nezavisnih takmičara, sastavljen od ruskih strelaca, ali je srpska ekipa imala jedan unutrašnji centar više (20 prema 19), što je bilo presudno za bronzu.

U pojedinačnoj konkurenciji pištoljem Matija Kvasnevski je zauzeo peto mesto sa 379 krugova. Isti rezultat imao je i trećeplasirani Ukrajinac Ilja Laš, ali sa dva unutrašnja centra više, što je Kvasnevskog ostavilo tik ispod postolja.

Zapažene plasmane ostvarili su i Lena Ristić i David Savić. Ristićeva je, dan nakon osvajanja zlata u disciplini "Solo" pištolj za kadetkinje, u klasičnom takmičenju pištoljem zauzela 12. mesto. Savić je bio najuspešniji srpski takmičar u muškoj konkurenciji "Solo" puškom, prošao je u drugu fazu kvalifikacija među 16 najboljih i završio takmičenje na 12. poziciji sa ukupno 22 "hita".

