Crno-beli u ovaj meč ulaze sa dva osvojena trofeja minulih dana, Superkup i Svesrpski kup.

Biće to drugi susret večitih rivala u ovoj sezoni, a prethodno su u Šumicama slavili crno-beli (26:33). Zvezda je dugo bila prikovana za dno tabele, ali sa dolaskom novog stratega crveno-beli su se trgli i napravili iznenađenje u prethodnom kolu protiv Dubočice 54.

Trener Đorđe Ćirković ističe da je prednost večitog rivala to što na Banjicu dolazi rasterećeno, dok je kvalitet na strani aktuelnog prvaka Srbije.

– Ovo je vanvremenska utakmica i tabela nema nikakav značaj. Koliko god da je kvalitet na našoj strani, do kraja prvenstva ćemo biti pod određenom dozom pritiska. Sve mečeve moramo da dobijemo. Zvezda je potpuno rasterećena. Može se reći da su neplanirano uzeli dva boda protiv Leskovčana, napravili su veliko iznenađenje, i nova dva boda bi im bila kapitalna. Izgledaju mnogo drugačije u odnosu na prvu polusezonu, što kod nas povećava dozu opreza, ali kvalitet koji je na našoj strani moramo da prenesemo na teren. Rival dolazi rasterećen i to je njihova prednost, ali mi imamo mnogo veću širinu. Čvrsta odbrana kroz tranzicionu igru je svakako naš adut i ako nametnemo ritam koji možemo, mislim da oni trenutno ne mogu to da prate.

Iako su u utorak i sredu odigrali dve zahtevne utakmice, obe u borbi za trofeje, šef stručnog štaba crno-belih ističe da nema govora o umoru.

– Partizan je projektovan da pravi rezultate i u Evropi i u domaćim okvirima, da raste iz sezone u sezonu. Uopšte nema prostora da se govori o umoru. Da smo prošli grupnu fazu Lige Evrope, sada bi nas čekale utakmice sa Hanoverom i Fredericijom u ritmu sreda-subota. Ti osvojeni trofeji treba da nam daju podstrek da dalje bolje radimo – istakao je Ćirković.