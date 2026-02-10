Slušaj vest

Zimske olimpijske igre, 25. po redu, otvorene su u petak uveče, spektakularnom ceremonijom na stadionu "San Siro".

Najbolji takmičari u zimskim sportovima nadmetaće se u Milanu i Kortini d'Ampeco.

Među njima je brza klizačica Juta Lerdam.

Atraktivnu Holanđanku mnogi mediji su proglasili za najlepšu sportistkinju na ZOI.

Ali, lepota nije njena jedina jaka strana. Ona je, pre svega, sjajna takmičarka.

To je i pokazala u ponedeljak kada je osvojila zlatnu medalju na 1.000 metara u brzom klizanju. I to nije sve, Juta je to učinila z novi olimpijski rekord.

Novi olimpijski rekord iznosi 1:12,31, što je tek nešto sporije od svetskog čija je vrednost 1:11,61.

Juta Lerdam (27) godinama unazad privlači medije sjajnim rezultatima, ali i pojavom. Pristojnom erotikom i zanosnom pojavom Holanđanka itekako zna kako da skrene pažnju na sebe.

Plavokosa lepotica je svetska prvakinja na 1.000 metara i ima dve zlatne medalje. Osim što sjajno kliže ona je poznata i po vezi sa Džejkom Polom, američkim influenserom i bokserom.

Lerdamova slovi za jednu od najatraktivnijih sportiskinja na svetu, što pokazuje i svojim objavama na društvenim mrežama gde je prati više od 5.000.000 fanova.

Posebnu pažnju je privukla kada je posle jedne trke odlučila da "počasti" sve pristune u dvorani time što je raskopčala kombinezon, pa su joj "ispale" grudi. Brze ruke je bio kamerman, te nije propustio priliku da zabeleži taj trenutak.

Od tada Juta posle svake trke radi isto. Možda je samo sujeverna, a možda želi i dodatnu pažnju javnosti, tek ljubitelji brzog klizanja nisu ravnodušni na njenu proslavu.

Inače, Juta je verena za Džejka Pola, poznatog jutjubera i boksera.

Pol je uz nju i u Italiji na aktuelnim Zimskim olimpijskim igrama.