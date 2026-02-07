Slušaj vest

Vrhunski test „najbržeg čoveka“ u zatvorenom, čista i sirova eksplozivnost, rezultati koji se odlučuju za manje od 7 sekundi su činjenice zbog čega je ova disciplina „kraljice sportova“ kao ni jedna druga.

Jedan od samo osam mitinga na svetu sa Golden statusom u kalendaru Svetske atletike, Belgrade Indoor Meetinga biće održan 11. februara 2026. godine u Atletskoj dvorani na Banjici, gde će se okupiti takmičarski krem koji čine svetski atletski šampioni. Među njima gledaćemo i asove adrenalina, sportiste koji se takmiče sa vremenom i samim sobom, sprintere koji su bez obzira na krajnji rezultat datog takmičenja uvek pobednici i ljudi koji nose lentu najbržih na planeti.

Posebna atrakcija biće jedne od najbržih dama na planeti i njihove trka na 60 metara i 60 metara sa preponama. Biće to prilika da najbrže žene sveta gledamo u njihovom pohodu na tron zlatnog beogradskog atletskog mitinga.

Na startnoj liniji naći će se i fascinantna Italijanka Zainab Doso aktuelna šampionka Evropskog dvoranskog prvenstva koje je održano u Apeldornu 2025. gde je postigla rezultat 7,01. Ona je takođe i vicešampionka planete sa Svetskog dvoranskog prvenstva u Kini 2025. gde je ostvarila rezultat 7,06.

U Atletskoj dvorani na Banjci gledaćemo i Kanađansku Sad Makrit koja je sa kanadskim štafetnim timom na Svetskom atletskom prvenstvu 2025. u Guangdžouu, u maju 2025. osvojila zlatnu medalju u prvoj mešovitoj štafeti 4 x 100 metara. Njen najbolji rezultat na 60 m je 7,28.

Foto: BIM26

Ejmi Hant, britanska sprinterka predstaviće se takođe beogradskim poklonicima atletike. Hantova je osvojila srebro u trci 4 x 100 m na Letnjim olimpijskim igrama 2024. i srebro na 200 m na Svetskom prvenstvu u atletici 2025. godine. Ona drži svetski rekord u trci na 200 metara za žene do 18 godina, postavljen u junu 2019. godine sa vremenom od 22,42 s.

Australijska sprinterka Tori Lusi takođe će se naći u borbi na 60 m u Beogradu. Ona je svetska vicešampionka u konkurenciji do 20 godina. Osvojila je australijske nacionalne titule na 100 i 200 metara. U septembru 2025. godine postavila je novi australijski nacionalni rekord na 100 metara od 11,08 sekundi.

Boje Srbije u trci na 60m braniće naša šampionka Milana Tirnanić. U trci 60 m sa preponama gledaćemo proslavljenu Amerikanku Grejs Stark. Na Svetskom prvenstvu u atletici 2025. u Tokiju osvojila je bronzanu medalju sa vremenom od 12,34 sekunde, nakon što je bila peta na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. i na 60 metara sa preponama na Svetskom prvenstvu u atletici u dvorani 2025. godine.

Foto: BIM26

Stark je obezbedila pobedu u trci na 100 metara prepone za žene na Dijamantskoj ligi u Šangaju 2025. godine, postigavši rekordno vreme takmičenja od 12,42 sekunde. Srbiju će u trci na 60 m prepone predstavljati Anja Lukić i Milica Emini.

Srpska atletičarka Anja Lukić državna je rekorderka Srbije u trci na 60 metara prepone u dvorani vremenu 8,06 sekundi.

Jaka konkurencija i neizvesne trke očekuju nas i kod jačeg pola. U trci na 60 m muškarci gledaćemo Evropske dvoranske šampione Italijana Samuela Čekarelija, Srbiju će u trci na 60 m predstavljati Strahinja Jovančević i Aleksa Kijanović.

Praznik sporta je pred nama. U 11. izdanju beogradskog atletskog mitinga koji nas očekuje 11. februara sa brojnim svetskim asovima, nosiocima planetarnih medalja, rekorda, ličnih i nacionalnih, ponosnih sportista svojih zemalja.

