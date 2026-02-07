Slušaj vest

Vredne, nadahnute, motivisane i beskrajno hrabre mlade dive srpskog boksa nalaze se na pripremama u Regionalnom boks centru u Loznici gde bruse formu za naredna takmičenja pod rukovodstvom selektora Mirka Ždrala i njegovih prvih saradnika, Kubanca Pedra Granada i Alana Bičenova iz Rusije, kao i trenera Predraga Rankovića koji radi sa mlađim selekcijama.

Hrabre gracije srpske plemenite veštine u jeku opšte-fizičkih priprema, rada na sticanju izdržljivosti i snage, kao i na taktičko-tehničkim finesama pojavile su se pred predstavnicima sedme sile koji su ih posetili na trenignu u gradu poznatom po boks šampionima, ponosnom gradu na reci Drini, Loznici.

Seniorke u Loznici predvodi aktuelna šampionka Evrope Sara Ćirković, a prisutne su Nikolina Gajić, Nikolina Džida, Kristina Kuluhova, Anastasija Lukajić, Anastasija Bošković, Jelena Zekić i Milena Matović.

U mlađim uzrasnim kategorijama na pripremama učestvuju: (U15) Milica Urošević, Tara Cincarević, Mia Kerošević, Nina Damjanović, Anabela Todorović i Mia Topić. Od juniorki (U17) tu su Jana Nataroš, Nađa Rutonjić, Jovana Damjanović i Milica Marković, kao i dve juniorke (U19), Nataša Lukić i Jovana Devetaković.

Selektor Ždralo ima pune ruke posla, ali uvek pun energije i ambicija zajedno sa svojim izabranicama krči nove puteve koji vode ka evropskim i svetskim medaljama.

“Svetske i evropske medalje, učešće na Olimpijskim igrama, svi veliki rezultati u poslednje dve godine, istorijski za ženski boks Srbije, plod svega toga su svakako i veliki uslovi i sve što je Bokserski savez Srbije obezbedio našim bokserima i bokserkama kako bi dostigli najveće ciljeve, a to su svakako olimpijske medalje i to je ono što i očekujemo. Ova godina je ispunjena velikim takmičenjima, imaćemo Mediteranske igre što je prvo veliko ciljano takmičenje za seniorke koje nas očekuje u avgustu, odmah nakon toga naše najbolje seniorke će nastupiti na Evropskom prvnestvu u Bugarskoj, tako da je 2026. posvećena tim takmičenjima i sada gradimo jedan temelj ove sezone, a to su opšte-fizičke pripreme koje ćemo obaviti ovde u Loznici 21 dan. Već u martu imamo prvu proveru na turniru u Crnoj Gori gde nas očekuju mečevi protiv aktuelnih svetskih, evropskih i olimpijskih šampionki koje su ranijih godina dolazile u Budvu. Znamo da će biti jaka konkurencija i to će nama kao stručnom štabu biti jedna velika provera gde ćemo videti šta smo uradili u ovom delu priprema i na čemu treba da radimo za neka naredna takmičenja koja će nas očekivati. Naše kadetkinje, omladinke i juniorke zajedno treniraju sa našim najboljim seniorkama, prvim timom i tu imaju šansu da steknu jedan pobednički karakter što krasi naš seniorski tim koji je uzor našoj deci i tako treba da bude, od ponašanja u hotelu do ponašanja u sali, apsolutno imaju na koga da se ugledaju i imaju svoje prave uzore“ – istakao je u razogovoru sa medijima u Regionalnom boks centru u Loznici selektor Mirko Ždralo.

Osmeh na licu najtrofejnije srpske bokserke Sare Ćirković koja je sve podredila putu koji vodi na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. i medalji na istim, a do tada veliki rad i medalje sa takmičenja koji su uvertira i uslov za plasman na najveću smotru najboljih sportista sveta.

“Započeli smo pripreme u Loznici u novom Regionalnom trening centru 2. februara, sve ide kako treba, pripreme su odlične, odlična je energija i atmosfera u reprezentaciji. Sve devojke daju maksmimum na treninzima. Prvo takmičenje koje nam sledi u 2026. je međunarodni turnir u Budvi od 13. do 22. marta za seniorke “Montenegro kup“ (U40 – uzrast od 19 do 40 godina). Prijavljeno je mnogo zemalja, očekujemo jaku konkurenciju. Lično osećam se odlično, ali još ne dovoljno spremno, zato smo ovde na pripremama” – rekla je Ćirkovićeva.