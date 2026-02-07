U jednom od skokova u spustu, iskusna 35-godišnja skijašica doživela je jeziv trenutak kada je u vazduhu ostala bez dela opreme, odnosno jedne skije.

Instinktivno je pokušala da je uhvati dok je bila u letu, ali je skija odletela u stranu, ostavivši Heflinovu u gotovo bezizlaznoj situaciji. Uprkos tome, pokazala je veliko iskustvo i snalažljivost, uspela nekako da se prizemlji, ali pad je bio neminovan i izuzetno težak.