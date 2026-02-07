Slušaj vest

Sara Heflin iz Švajcarske preživela je pravu dramu na Zimskim olimpijskim igrama tokom takmičenja u slobodnom skijanju.

U jednom od skokova u spustu, iskusna 35-godišnja skijašica doživela je jeziv trenutak kada je u vazduhu ostala bez dela opreme, odnosno jedne skije.

Instinktivno je pokušala da je uhvati dok je bila u letu, ali je skija odletela u stranu, ostavivši Heflinovu u gotovo bezizlaznoj situaciji. Uprkos tome, pokazala je veliko iskustvo i snalažljivost, uspela nekako da se prizemlji, ali pad je bio neminovan i izuzetno težak.

Srećom, nakon svega stigle su ohrabrujuće vesti, Sara Heflin je prošla bez ozbiljnijih povreda...

