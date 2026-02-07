Slušaj vest

U severnom delu Kosovske Mitrovice dočekao ih je predsednik ovog teritorijalnog sportskog saveza Goran Kovač sa predstavnicima granskih sportskih saveza Kosova i Metohije. Ovom prilikom održan je sastanak gde su izneti svi detalji funkcionisanja i problemi sa kojima se susreću sportisti i sportski radnici u južnoj srpskoj pokrajini.

Foto: SSS

- Nakon devet meseci na severu Kosova i Metohije vraćeni su srpski predsednici opština, a što se tiče sporta rukovodstvo sportske hale u severnom delu Kosovske Mitrovice je takođe vraćeno u srpske ruke. Veliko hvala predsedniku i generalnom sekretaru Sportskog saveza Srbije, Štefaneku i Marinkoviću, što su nas i ovaj put prvi posetili. Mnogo nam znači podrška, ali i pomoć koju smo dobijali do sad od Sportskog saveza Srbije i verujem da će se tako nastaviti i u budućnosti, jer je ogroman značaj za sve Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji da imaju ovakvu podršku - rekao je predsednik Sportskog saveza Kosova i Metohije Goran Kovač.

Foto: SSS

- Veliko mi je zadovoljstvo što se svakom našom posetom Kosovu i Metohije snaži saradnja sa ovim teritorijalnim sportskim savezom. Svake godine generalni sekretar Marinković i ja trudimo se da posetimo naše kolege i sad veči velike prijatelje u južnoj srpskoj pokrajini. Obavljen je sastanak sa predstavnicima granskih saveza koji se suočavaju sa velikim problemima. Vrlo dobro znamo koliko je teško što srpskim sportistima nije dozvoljeno da čuju srpsku himnu niti na grudima nose srpski grb, ali ono što je u srcu niko ne može da promeni i zato se dalje borimo da i Srpska zastava ponovo bude dozvoljena na zvaničnim sportskim takmičenjima na Kosovu i Metohiji. Uvek će Sportski savez Srbije biti uz sportske radnike i sportiste sa Kosova i Metohije – istakao je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Foto: SSS

Prilikom posete Kosovskoj Mitrovici Štefanek i Marinković su prisustvovali i trećem Novogodišnjem futsal turniru u prepunoj hali gde se okupio veliki broj ekipa, a na kome se čula srpska himna.

- Godinama smo podržavali i tako ćemo i nastaviti, da koliko god možemo pomognemo našu članicu teritorijalni sportski savez na Kosovu i Metohiji i granske saveze u našoj pokrajini. Predivno je bili prisustvovati i videti pune tribine u sportskoj hali, ovakvi događaji daju ohrabrenje srpskom narodu – izjavio je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.