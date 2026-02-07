Slušaj vest

Švajcarski skijaš Franjo fon Almen osvojio je danas zlatnu medalju u spustu u Bormiju, prvoj trci voženoj na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Kortina.

Fon Almen je do svog prvog zlata na Zimskim olimpijskim igrama došao sa rezultatom 1:51,61 minuta.

Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia, Christof STACHE / AFP / Profimedia, DANIEL KARMANN / AFP / Profimedia

Srebrna i bronzana medalja pripala je italijanskim skijašima. Srebro je osvojio Đovani Franconi sa 0,20 sekundi zaostatka, a bronzu Dominik Paris sa 0,50 sekundi zaostatka.

