Milan Glušac, golman srpske vaterpolo reprezentacije, prvaka Evrope, uživa u zasluženoj slavi posle osvajanja zlatne medalje na nedavno završenom EP u Beogradu.

Jednostavan, nenametljiv i skroman, tako bi ukratko mogao da se opiše Milan Glušac, momak od 23 godine, novi uzor mladih u Srbiji.

Milan Glušac tokom gostovanja na jednom podkastu Foto: Printskrin/jutjub

Obožava fudbal i košarku

Odbranama, umernim izjavama i mirnoćom Milan Glušac je tokom Evropskog prvenstva privukao pažnju medija. Bio je gost podkasta "Pod kapicom" gde je otkrio da ima i druga interesovanja van sporta kojim se bavi, da obožava fudbal i košarku. Dok je bio klinac, jedno vreme bio je fudbalski golman.

Ono što se nije znalo, jeste da Milan Glušac ima talenat za glumu, te da su ga roditelji zbog toga savetovali da upiše Fakultet dramskih umetnosti... Ipak, Milan Glušac je rešio da uživa u sportu, da bude vaterpolo golman i deluje da je doneo ispravnu odluku.

Vojna akademija



Međutim gluma je nešto što je duboko pod kožom Milanu Glušcu. Dobio je priliku da se oproba u poznatoj TV seriji "Vojna akademija".



- Ja sam kao mali bio statista u Vojnoj akademiji. Otac mi je bio vojno lice. Bili su potrebni statisti, lepe pare bile, tako da sam duvao u klarinet i kao ga svirao, iako ne znam da sviram - smejao se Milan Glušac dok je pričao, pa nastavio:

- Izašao sam na kraju na TV. Imam te neke glumačke sposobnosti, skidao sam iz domaćih filmova, kao što su "Bela lađa" i "Tesna koža". Roditelji su hteli da glumim. Skidao sam Šojića, mada i ostale likove.

Deluje da Milan Glušac stvarno voli filmsku umetnost.

- Omiljeni film mi je "Kengur" ("Kad porastem biću Kengur" opa.a), to znam napamet. Serija "Moj rođak sa sela", uz ove koje sam već naveo. Generalno, volim domaću kinematografiju. Tako se opuštam.

Otkrovenje na EP u vaterpolu - Milan Glušac Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Navija za Crvenu zvezdu

U slobodno vreme Milan Glušac ima različita interesovanja.

- Volim da skupljam fudbalske dresove, eto, to je mala zanimljivost. Kao neki kolekcionar... Skupljam i vaterpolo kapice. Ali, fudbalski dresovi su mi, da kažem - ljubav. Uglavnom su to dresovi igrača koje volim i neki specijalni dresovi. Imam dresove od Modrića, Grinvuda, Rafinje... Stvarno imam mnogo dresova i ne bih mogao da izdvojim koji mi je najdraži. Ali, hajde, neka to bude Modrićev dres, jer je Milan klub za koji navijam. I naravno, navijam za Crvenu zvezdu! Tu je i Mančester junajted, zbog Nemanje Vidića najviše - otkrio je Milan Glušac i dodao:

- Volim da šetam, da provodim dosta vremena u prirodi. Idem na rafting. Pogledan ponekad neki film, seriju... Pred spavanje, što mi prvo naiđe. Volim da gledam podkaste, košarkaške i fudbalske. Sasvim običan i normalan dečko.

Izgubio majku kao tinejdžer

Tu je i jedan poseban sport.

- Ne pratim mnogo Formulu 1, ali volim da pogledam i navijam za Maksa Ferštapena, po meni najboljeg vozača. On mi je omiljeni... Gledao sam neke njegove snimke kad je bio mlađi, kako je vozio... Neki njegov put. Zaista mi se dopada.

Zdrav život i ishrana su nešto bez čega ne može da su uspe u vrhunskom sportu.

- Izbegavam slatkiše, gazirane sokove. Mogu bez toga, nije mi nužno. Volim kolač da pojedem, popijem koka-kolu, ali da zavisim od toga. Ne!

Sa setom u glasu pričao je Milan Glušac o gubitku koji mu je obeležio život.

- U tinejdžerskim danima sam ostao bez majke. Veliku zahvalnost dugujem ocu i bratu. Oni su mi bili najveća podrška u životu.

Milan Glušac na utakmici između Srbije i Holandije na EP u Beogradu 2026. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Slučajno stao na gol



Milan Glušac otkrio je kako je uopšte postao vaterpolista, konkretno golman, a priča je neverovatna.

- Iskreno, kao mali sam imao disajnih problema. Doktori su savetovali roditelje da upišem plivanje. Meni je to dosadilo i onda sam prešao na vaterpolo. I tako je sve počelo. Počeo sam u Partizanu, Stefan Gak, Nikola Bućan, Marko Dimitrojević, Zoran Božović... To je moja generacija, 2002, 2003, 2004. Bio je i Stefan Branković koji je malo stariji 2001 - bio je iskren Glušac i nastavio:

- Što golman? Zanimljiva priča. Bio je jedan trening, igrao sam, bilo mi je dosadno, nisam se vraćao nazad i stao sam na gol, jer nismo imali golmana. I tada je trener Nikola Radojičić video neke moje afinitete i osećaj za golmana. Pitao me je - mali, da li bi ti bio golman? Ja reko, hajde da probam, jer ionako uvek fali golmana. I tako je ostalo. Sasvim slučajno. Neverovatno, kod mene sve slučajno! (smeh)



Zdrav pristup ima Milan Glušac prema sport, ali i životu:

- Iskreno, da ne misli neko da sam lud, ja sam verovao da ću braniti na vrhunskom nivou. Verovao sam da imam dar i da mogu da ostvarim svoje snove. I kad sam bio mali i kad sam ispadao sa spiskova, mislio sam da nisam dovoljno dobar. To me je motivisalo za jači i naporniji rad.