PREMINUO LEGENDARNI SRPSKI TRENER! Ostavio je neizbrisiv trag u našem sportu!
Sava Grozdanović (1925), legendarni odbojkaški trener i jedan od utemeljivača moderne odbojke u Jugoslaviji i Grčkoj, preminuo je juče u Atini u 101. godini života.
Rođen je 23. novembra 1925. godine u Jelašnici kod Niša.
U odbojku je ušao 1947. u Beogradu, a već naredne godine započeo je izuzetno bogatu trenersku karijeru. Bio je prvi profesionalni trener Odbojkaškog saveza Jugoslavije, trener Crvene zvezde, Partizana i Železničara, sa kojim je 1964. osvojio titulu državnog prvaka bez poraza.
Vodio je muške i ženske klupske i reprezentativne selekcije Jugoslavije i Grčke, a sa Partizanovim odbojkašicama osvojio je prvenstvo 1960. godine.
Sa reprezentacijom je ostvario zapažene rezultate na Mediteranskim igrama i Univerzijadi, dok su odbojkašice Jugoslavije 1951. osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu.
U Grčkoj je ostavio dubok trag kao trener Panatinaikosa, sa kojim je više puta osvajao nacionalne titule, a 1980. godine igrao finale Kupa pobednika kupova.
Među njegovim igračima bio je i Karolos Papuljas, kasniji predsednik Grčke.
Posle završetka trenerske karijere živeo je u Atini, gde je bio uspešan poslovni čovek i dugogodišnji dopisnik listova „Politika” i „Sport”.
Imao je važnu ulogu u povratku jugoslovenske odbojke na međunarodnu scenu posle sankcija devedesetih godina.
Smrću Save Grozdanovića, odbojka je izgubila jednog od svojih najvažnijih pionira i istinskih ambasadora sporta.
