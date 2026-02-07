Slušaj vest

Sava Grozdanović (1925), legendarni odbojkaški trener i jedan od utemeljivača moderne odbojke u Jugoslaviji i Grčkoj, preminuo je juče u Atini u 101. godini života.

Rođen je 23. novembra 1925. godine u Jelašnici kod Niša.

U odbojku je ušao 1947. u Beogradu, a već naredne godine započeo je izuzetno bogatu trenersku karijeru. Bio je prvi profesionalni trener Odbojkaškog saveza Jugoslavije, trener Crvene zvezde, Partizana i Železničara, sa kojim je 1964. osvojio titulu državnog prvaka bez poraza.

Vodio je muške i ženske klupske i reprezentativne selekcije Jugoslavije i Grčke, a sa Partizanovim odbojkašicama osvojio je prvenstvo 1960. godine.

Sa reprezentacijom je ostvario zapažene rezultate na Mediteranskim igrama i Univerzijadi, dok su odbojkašice Jugoslavije 1951. osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu.

U Grčkoj je ostavio dubok trag kao trener Panatinaikosa, sa kojim je više puta osvajao nacionalne titule, a 1980. godine igrao finale Kupa pobednika kupova.

Među njegovim igračima bio je i Karolos Papuljas, kasniji predsednik Grčke.

Posle završetka trenerske karijere živeo je u Atini, gde je bio uspešan poslovni čovek i dugogodišnji dopisnik listova „Politika” i „Sport”.

Imao je važnu ulogu u povratku jugoslovenske odbojke na međunarodnu scenu posle sankcija devedesetih godina.

Smrću Save Grozdanovića, odbojka je izgubila jednog od svojih najvažnijih pionira i istinskih ambasadora sporta.

BONUS VIDEO: