Legendarna veteranka (35) je u danu u kojem je proslavila i rođendan pobedila rezultatom 3:54,28 minuta, postavivši novi olimpijski rekord, ali i rekord staze i sopstveni najbolji rezultat u izuzetnoj karijeri.

Drugo mesto mesto i srebrna medalja pripali su Norvežanki Ragne Viklund (3:56,54 minuta), dok je treće mesto pripalo Kanađanki Valeri Maltez (3:56,93 minuta).

Jedna od favoritkinja, Holanđanka Džoj Bune morala je da se zadovolji četvrtim mestom uz rezultat 3:58.12 minuta.

Zanimljivo je da su sve tri prvoplasirane takmičarke oborile dosadašnji olimpijski rekord, a da je čak 19 od 20 takmičarki bilo bolje od dosadašnjeg rekorda staze u ledenoj dvorani u Milanu.

(Beta)