Rukometaši Partizana ubedljivo su savladali Crvenu zvezdu sa 36:24.

Blistao je Aljoša Damjanović, koji je igrao samo prvo poluvreme i za to vreme dao sedam golova. Mladi bek je pokazao da će biti instant pojačanje crno-belih i potvrdio da je budućnost srpskog rukometa.

Nikola Crnoglavac se šest puta upisao u listu strelaca, a Sergej Ivanov pet, Nikola Zečević i Simo Šijan po četiri, a Ivan Mićić i Gabrijel Ilie po tri puta. Na golu, sedam odbrana Andreja Trnavca, a jedan sedmerac Nikole Zorića.

Kod Zvezde po šest pogodaka Vanje Mirkovića i Nemanje Obradovića, dok se Jovan Mirković četiri puta upisao u strelce.

Posle večitog derbija Partizan ima skor 14-1, a Crvena zvezda je u donjem domu sa samo tri pobede.

