Norveška takmičarka Ana Udin Strem osvojila je u Predacu zlatnu medalju u ski skokovima na maloj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Srebrnu medalju osvojila je Nika Prevc iz Slovenije sa 266,2 boda, skokovima od 98 i 99,5 metara.

Japanska reprezentativka Nozomi Marujama osvojila je bronzu sa 261,8 bodova, skokovima od 97 i 100 metara.

(Beta)

