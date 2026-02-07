Strem je pobedila skokovima od 100 i 101 metra i sa ukupno 267,3 boda.
NORVEŽANSKA SKOČILA DO ZLATA: Strem osvojila prvo mesto u ski skokovima na ZOI
Norveška takmičarka Ana Udin Strem osvojila je u Predacu zlatnu medalju u ski skokovima na maloj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Srebrnu medalju osvojila je Nika Prevc iz Slovenije sa 266,2 boda, skokovima od 98 i 99,5 metara.
Japanska reprezentativka Nozomi Marujama osvojila je bronzu sa 261,8 bodova, skokovima od 97 i 100 metara.
(Beta)
