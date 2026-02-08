Slušaj vest

Neverovatan peh doživeo je sjajni srpski kik-bokser Miloš Cvjetićanin na prestižnom "Glory" turniru u Arhemu.

Cvjetićanin je bio prinuđen da preda finalnu borbu Moriju Koromi, koji je tako postao šampion teške kategorije u najvećoj kik-boks promociji na svetu.

Srpski borac doživeo je prelom nožnog palca na meču protiv Sofijana Laidunija, pa su mnogi pomislili da ga je ta povreda sprečila da nastupi u finalu. Međutim, Miloš je otkrio da to nije zbog toga odustao o finalne borbe.

Pravi razlog je unutrašnje krvarenje!

Laiduni je Novosađaninu zadao neugodan udarac u jetru koji je prouzrokovao malo unutrašnje krvarenje, pa su lekari zabranili nastup srpskom kik-bokseru.

Cvejtićanin je putem svog Instagram naloga otkrio da je trenutno u bolnici i da će možda morati na operaciju.

"Samo da vam se javim i zahvalim na svemu. Dislocirao sam prst, ali nije do doga, nego izgleda da imam malo unutrašnje krvarenje preko jetre još od prvog meča kada me je Laiduni udario kolenom. To se nije videlo nigde, nastavio sam sa tom povredom i drugi meč, a onda me je Buzid par puta načeo. Sada sam ok, u bolnici, pa ću videti da li me čeka operacija. Ne želim previše da dramim, ništa mi ne pričaju, pa ne znam šta me čeka. Jako mi je žao što se ovo dogodilo. Hteo sam da radim meč, ali mi doktor i trener nisu dali. Biće prilike, Kroma je sada šampion, pa ću tražiti da odmah radim sa njim meč", rekao je Cvjetićanin.

Zahvali se na velikoj podršci koju je dobio.

"Dobio sam neverovatnu podršku od vas, nadam se da i vi uzimati pouku iz ovoga. Nisam hteo da se ovako završi, zbog vas sam nastavio da se borim. Vaša podrška mi daje neverovatnu snagu. Očekujem nove pobede samo da se oporavim, ove godine uzimam pojas u teškoj, a možda i u polu-teškoj kategoriji. Volim vas sve, drago mi je što verujete u mene i živela Srbija još milijardu godina", rekao je Miloš u svom emotivnom izlaganju.