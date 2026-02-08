Fabjan je krenuo agresivno od samog starta, ali to mu se ovaj put obilo o glavu. Posle svega 24 sekunde borbe Ilić je jednim silovitim levim krošeom iz kontre udario Slovenca u glavu i poslao ga na pod. Skočio je odmah na njega i zasuo ga serijom brutalnih udaraca, pa je sudija morao odmah da prekine borbu.