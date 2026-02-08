Spektakularan nokaut Aleksandra Ilića.
Ostali sportovi
BRUTALNA OSVETA SRBINA ZA ŠOK U ZAGREBU! Srpski Džoker patosirao Fabjana za 24 sekunde! Pogledajte nokaut o kom bruji ceo region! (VIDEO)
Slušaj vest
Čuveni srpski MMA borac Aleksandar Ilić "Džoker" spektakularnim nokautom savladao je Slovenca Mirana Fabjana na FNC 27 spektaklu u Minhenu.
Srpski Džoker se tako revanširao Fabjanu za nokaut koji je doživeo 2024. godine na FNC 20 događaju u Zagrebu.
Fabjan je krenuo agresivno od samog starta, ali to mu se ovaj put obilo o glavu. Posle svega 24 sekunde borbe Ilić je jednim silovitim levim krošeom iz kontre udario Slovenca u glavu i poslao ga na pod. Skočio je odmah na njega i zasuo ga serijom brutalnih udaraca, pa je sudija morao odmah da prekine borbu.
Pogledajte brutalan nokaut Alekdandra Ilića o kome bruji čitav region:
Reaguj
Komentariši