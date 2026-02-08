Slušaj vest

Srpski MMA borac Darko Stošić savladao je sjajnog Britanca Olivera Tompsona na FNC 27 događaju u Minhenu.

Stošić je slavio tehničkim nokautom u drugoj rundi, prekinuo niz od dva uzastopna poraza u oktagonu i u svom jubilarnom 30. nastupu stigao do 22. trijumfa u karijeri.

U drugoj rundi bacio je rivala na pod, a onda ga zasuo udarcima u glavu, pa je sudija bio prinuđen da prekine borbu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

