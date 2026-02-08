Slušaj vest

Horor scene desile su se na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Čuvena skijašica Lindzi Von doživela je katastrofalan pad i to pri velikoj brzini, a ovo je njen drugi pad u kratkom vremenskom periodu pošto joj se nešto slično desilo i u Kran-Montani kada joj je stradalo koleno.

Jeziv pad Lindzi Von

Svi su se u trenutku sledili i uhvatili za glavu, a kako je sve izgledalo pogledajte u sledećem uznemirujućem snimku:

- Takmičim se na svojim petim Olimpijskim igrama u 41. godini, bez obzira da li mislite da je bezbedno ili ne - izjavila je ona relativno skoro.

BONUS VIDEO: