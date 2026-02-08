Slušaj vest

Horor scene desile su se na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Čuvena skijašica Lindzi Von doživela je katastrofalan pad i to pri velikoj brzini, a ovo je njen drugi pad u kratkom vremenskom periodu pošto joj se nešto slično desilo i u Kran-Montani kada joj je stradalo koleno.

Jeziv pad Lindzi Von Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Svi su se u trenutku sledili i uhvatili za glavu, a kako je sve izgledalo pogledajte u sledećem uznemirujućem snimku:

- Takmičim se na svojim petim Olimpijskim igrama u 41. godini, bez obzira da li mislite da je bezbedno ili ne - izjavila je ona relativno skoro.

Ne propustiteOstali sportoviNEDELJU DANA POSLE POVREDE LIGAMENTA: Lindzi Von uspešno odskijala prvi trening spusta
Lindzi Von
Ostali sportoviTEŽAK PAD ČUVENE LINDZI VON PRED ZOI! Helikopterom prebačena u bolnicu! (VIDEO)
Lindzi Von
Ostali sportoviLINDZI VON PORUČILA: Moji olimpijski snovi nisu okončani ovim padom
jjj.jpg
Ostali sportoviAMERIKA ODREDILA TIM ZA ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE: Skijašice Von i Šifrin predvode reprezentaciju u Milanu i Kortini
profimedia-0596990268.jpg

 BONUS VIDEO:

Skijanje Izvor: Instagram