Lindzi Von doživela je katastrofalan pad na Olimpijskim igrama.
HOROR PAD ČUVENE SKIJAŠICE! Nikad jezivije scene na Olimpijskim igrama: Ovo je uznemirujuće, svi su se hvatali za glavu i u trenutku sledili! (FOTO, VIDEO)
Horor scene desile su se na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Čuvena skijašica Lindzi Von doživela je katastrofalan pad i to pri velikoj brzini, a ovo je njen drugi pad u kratkom vremenskom periodu pošto joj se nešto slično desilo i u Kran-Montani kada joj je stradalo koleno.
Jeziv pad Lindzi Von Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia
Svi su se u trenutku sledili i uhvatili za glavu, a kako je sve izgledalo pogledajte u sledećem uznemirujućem snimku:
- Takmičim se na svojim petim Olimpijskim igrama u 41. godini, bez obzira da li mislite da je bezbedno ili ne - izjavila je ona relativno skoro.
