Slušaj vest

Mučne i jezive scene gledali smo na Zimskim olimpijskim igrama gde je čuvena Lindzi Von doživela horor nesreću na stazi.

Pri velikoj brzini Lindzi Von je izgubila kontrolu i slupala se, a svi u publici su ostali u šoku i neverici.

Jeziv pad Lindzi Von Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Koliko je ovo bio jeziv pad najbolje govori i to da je iskusna skijašica sa staze morala da bude evakuisana helikopterom.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Helikopter evakuiše Lindzi Von sa staze Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Pogledajte i kako je izgledao ovaj uznemirujući pad:

Ne propustiteOstali sportoviHOROR PAD ČUVENE SKIJAŠICE! Nikad jezivije scene na Olimpijskim igrama: Ovo je uznemirujuće, svi su se hvatali za glavu i u trenutku sledili! (FOTO, VIDEO)
Lindzi Von
Ostali sportoviZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE SE OGLASILE POSLE HOROR PADA LINDZI VON! Moćna poruka za skijašicu nakon jezivog incidenta!
Lindzi Von
Ostali sportoviNEDELJU DANA POSLE POVREDE LIGAMENTA: Lindzi Von uspešno odskijala prvi trening spusta
Lindzi Von
Ostali sportoviLINDZI VON PORUČILA: Moji olimpijski snovi nisu okončani ovim padom
jjj.jpg

 BONUS VIDEO:

Skijanje Izvor: Instagram