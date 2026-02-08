Lindzi Von doživela je katastrofalnu nesreću na stazi.
UŽAS
MUČNE SCENE SA ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGARA! Lindzi Von morali da EVAKUIŠU HELIKOPTEROM sa staze! Uznemirujuće i jezive fotografije šokirale planetu! (FOTO)
Mučne i jezive scene gledali smo na Zimskim olimpijskim igrama gde je čuvena Lindzi Von doživela horor nesreću na stazi.
Pri velikoj brzini Lindzi Von je izgubila kontrolu i slupala se, a svi u publici su ostali u šoku i neverici.
Jeziv pad Lindzi Von Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia
Koliko je ovo bio jeziv pad najbolje govori i to da je iskusna skijašica sa staze morala da bude evakuisana helikopterom.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Helikopter evakuiše Lindzi Von sa staze Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia
Pogledajte i kako je izgledao ovaj uznemirujući pad:
