Pogledajte kako je došlo do jezive nesreće u kojoj se teško povredila Lindzi Von.
JEZIVO
JEDNA KOBNA GREŠKA SKUPO JE KOŠTALA LINDZI VON: Kako se desila HOROR NESREĆA na Zimskim olimpijskim igrama? Počela spust na OPASNOJ stazi, a onda... KATASTROFA!
Mučne scene gledali smo na Zimskim olimpijskim igrama.
Jeziv pad Lindzi Von
Morali su legendarnu Von da evakuišu helikopterom sa staze, a pitanje koje su mnogi postavili je - kako je do užasne nesreće došlo?!
Helikopter evakuiše Lindzi Von sa staze
Takmičila se Lindzi Von u spustu, tradicionalno najbržoj skijaškoj disciplinim, startovala je 13. po redu, a na stazi je bilo puno neravnina.
Krenula je Lindzi hrabro u spust na opasnoj stazi, ali je brzo napravila jednu kobnu grešku zbog koje je završila u bolnici.
Podsećamo, Lindzi je pre samo nekoliko dana pretrpela težak pad u Kran-Montani, kada je povredila koleno i nije želela da odustane od Olimpijskih igara, ali joj se sada desila još veća nesreća. Pogledajte kako je sve izgledalo:
