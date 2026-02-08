Slušaj vest

Mučne scene gledali smo na Zimskim olimpijskim igrama.

1/5 Vidi galeriju Jeziv pad Lindzi Von Foto: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Morali su legendarnu Von da evakuišu helikopterom sa staze, a pitanje koje su mnogi postavili je - kako je do užasne nesreće došlo?!

1/5 Vidi galeriju Helikopter evakuiše Lindzi Von sa staze Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Takmičila se Lindzi Von u spustu, tradicionalno najbržoj skijaškoj disciplinim, startovala je 13. po redu, a na stazi je bilo puno neravnina.

Krenula je Lindzi hrabro u spust na opasnoj stazi, ali je brzo napravila jednu kobnu grešku zbog koje je završila u bolnici.

Podsećamo, Lindzi je pre samo nekoliko dana pretrpela težak pad u Kran-Montani, kada je povredila koleno i nije želela da odustane od Olimpijskih igara, ali joj se sada desila još veća nesreća. Pogledajte kako je sve izgledalo:

BONUS VIDEO: