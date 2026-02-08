Slušaj vest

 Proslavljena američka teniserka Lindzi Von doživela je stravičan pad desetak sekundi nakon starta.

Zakačila je kapiju pri prvom skoku, izgubila ravnotežu i survala se niz stazu.

Odmah je bilo jasno da je doživela ozbiljnu povredu. Nesrećna Amerikanka nije mogla da se pomeri, ležala je na stazi i jaukala od bolova. Prizor je bio izuzetno potresan.

Stravičan pad slavne skijašice na ZOI 2026 Foto: Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, Luciano Maria Bisi / Zuma Press / Profimedia

Odjekivali su bolni krici dok su lekari i spasilačka ekipa pružali pomoć bivšoj olimpijskoj šampionki, koja je helikopterom hitno prebačena u bolnicu.

Helikopter evakuiše Lindzi Von sa staze Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Skijanje Izvor: Instagram