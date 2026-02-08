Užasna scena viđena je na takmičenju u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.
PLAČ I BOLNI KRICI ODJEKIVALI STAZOM! Potresne scene na ZOI: Slavna skijašica nije mogla da se pomeri posle jezivog pada!
Proslavljena američka teniserka Lindzi Von doživela je stravičan pad desetak sekundi nakon starta.
Zakačila je kapiju pri prvom skoku, izgubila ravnotežu i survala se niz stazu.
Odmah je bilo jasno da je doživela ozbiljnu povredu. Nesrećna Amerikanka nije mogla da se pomeri, ležala je na stazi i jaukala od bolova. Prizor je bio izuzetno potresan.
Stravičan pad slavne skijašice na ZOI 2026
Odjekivali su bolni krici dok su lekari i spasilačka ekipa pružali pomoć bivšoj olimpijskoj šampionki, koja je helikopterom hitno prebačena u bolnicu.
Helikopter evakuiše Lindzi Von sa staze
