Slušaj vest

Užasne scene gledali smo na Zimskim olimpijskim igrama gde je čuvena skijašica Lindzi Von doživela jezivu nesreću.

Pala je Lindzi Von prilikom spusta i helikopterom su je prevezli u bolnicu, a koliko je ova nesreća bila katastrofalna najbolje govori reakcija ljudi iz publike.

Svi su se sledili, pa su šokirani u neverici gledali šta se dešava sa čuvenom šampionkom.

Pogledajte potresne fotografije koje govore više od hiljadu reči...

Reakcija ljudi iz publike posle pada Lindzi Von Foto: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia, Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Više detalja o samoj nesreći možete pronaći na sledećim linkovima:

Ne propustiteOstali sportoviJEDNA KOBNA GREŠKA SKUPO JE KOŠTALA LINDZI VON: Kako se desila HOROR NESREĆA na Zimskim olimpijskim igrama? Počela spust na OPASNOJ stazi, a onda... KATASTROFA!
Lindzi Von
Ostali sportoviMUČNE SCENE SA ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGARA! Lindzi Von morali da EVAKUIŠU HELIKOPTEROM sa staze! Uznemirujuće i jezive fotografije šokirale planetu! (FOTO)
Lindzi Von
Ostali sportoviZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE SE OGLASILE POSLE HOROR PADA LINDZI VON! Moćna poruka za skijašicu nakon jezivog incidenta!
Lindzi Von
Ostali sportoviHOROR PAD ČUVENE SKIJAŠICE! Nikad jezivije scene na Olimpijskim igrama: Ovo je uznemirujuće, svi su se hvatali za glavu i u trenutku sledili! (FOTO, VIDEO)
Lindzi Von

 BONUS VIDEO:

Skijanje Izvor: Instagram