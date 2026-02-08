Lindzi Von doživela je horor nesreću, a reakcija publike najbolje govori o ovoj nesreći.
ZOI
ŠOK, TUGA I NEVERICA! Svi su se SLEDILI kada su videli pad Lindzi Von: Reakcija ljudi iz publike govori više od hiljadu reči! (FOTO)
Slušaj vest
Užasne scene gledali smo na Zimskim olimpijskim igrama gde je čuvena skijašica Lindzi Von doživela jezivu nesreću.
Pala je Lindzi Von prilikom spusta i helikopterom su je prevezli u bolnicu, a koliko je ova nesreća bila katastrofalna najbolje govori reakcija ljudi iz publike.
Svi su se sledili, pa su šokirani u neverici gledali šta se dešava sa čuvenom šampionkom.
Pogledajte potresne fotografije koje govore više od hiljadu reči...
Reakcija ljudi iz publike posle pada Lindzi Von Foto: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia, Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Više detalja o samoj nesreći možete pronaći na sledećim linkovima:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši