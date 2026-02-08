Pogledajte kako su izgledale potresne scene sa Zimskih olimpijskih igara.
POTRESNE SCENE SA ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGARA: Pogledajte fotografije koje su sve zaprepastile: Jeziv pad Lindzi Von, šokirana publika...
Legendarna skijašica Lindzi Von doživela je horor nesreću na Zimskim olimpijskim igrama kada je pala pri velikoj brzini prilikom spusta.
Pogledajte i potresne fotografije sa ovog incidenta:
Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot
