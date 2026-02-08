Brizi Džonson osvojila je zlatnu medalju u spustu na ZOI i to posle katastrofalnog pada Linzi Von.
ZOI
GLEDALA HOROR NESREĆU LINDZI VON, PA PROSLAVILA ZLATO: Amerikanka najbolja u spustu na Zimskim olimpijskim igrama!
Slušaj vest
Američka skijašica Brizi Džonson osvojila je danas zlatnu medalju u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Ona je do zlata stigla rezultatom 1:36,10 minuta.
Srebrnu medalju je osvojila Nemica Ema Ajher sa 0,04 sekunde zastatka, a bronza je pripala Italijanki Sofiji Gođi koja je imala 0,59 sekundi zaostatka za pobednicom.
Trku je obeležio i težak pad Amerikanke Lindzi Von, koja je takmičenje završila već posle 13 sekundi vožnje.
Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot
Vidi galeriju
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši