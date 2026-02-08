Slušaj vest

Jezive scene mogli smo videti u takmičenju u spustu u konkurenciji dama na Zimskim olimpijskim igrama.

Lindzi Von doživela je horor pad posle kog je helikopterom prebačena u bolnicu, ali nije jedina koja je zbog nesreće završila trku pre vremena.

1/22 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Uz težak pad Lindzi Von, loše su prošle i Nina Ortlib i Kande Moreno. Tačnije, Austrijanka Nina Ortlib je pala, ali bez težih posledica, dok je Kande Moreno iz Andore doživela veoma teško prizemljenje.

Izgubila je kontrolu i nakon pada završila u mreži pored staze, te je i nju morao da preveze helikopter.

Finale je bilo prekinuto, a ubrzo i nastavljeno i pobedu je odnela Brizi Džonson.

Pogledajte padove Nine Ortlib, a zatim i Kande Moreno.

BONUS VIDEO: