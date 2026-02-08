PRELEPA UNUKA SLAVNE GLUMICE OSVOJILA ZLATO UZ REKORD: A onda je pred TV kamerama nastala kultna scena
Italijanka Frančeska Lolobriđida (35) osvojila je zlatnu medalju u trci na 3.000 metara u brzom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco.
Lolobriđida je do prve zlatne medalje na Igrama došla rezultatom 3.54,28 minuta, što je ujedno i novi olimpijski rekord.
Mnoge je prezime Lolobriđida asociralo na slavnu italijansku glumicu Đinu Lolobriđidu. I da, Frančeska je unuka slavne glumice, koja je vrhunac karijere doživela sredinom 20. veka.
No, kultna scena je nastala po završetku trke, dok je Italijanka davala izjavu medijima.
Lolobriđida je izjavila da je njena glavna želja na ovom takmičenju bila da pokaže da je moguće biti vrhunska sportistkinja i majka malog deteta.
Tokom izjave ona je u naručju držala svog trogodišnjeg sina Tomasa, koji majci nije dao mira tokom intervjua, a voditeljki otimao mikrofon.
Frančeska, koja je u subotu proslavila 35. rođendan, je 2022/23. napravila gotovo dvogodišnju porođajnu pauzu, da bi se nakon toga vratila trkama sa velikim uspehom, a odlučila je da svog sina vodi na gotovo sva takmičenja po svetu.