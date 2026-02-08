Slušaj vest

Italijanka Frančeska Lolobriđida (35) osvojila je zlatnu medalju u trci na 3.000 metara u brzom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco.

Lolobriđida je do prve zlatne medalje na Igrama došla rezultatom 3.54,28 minuta, što je ujedno i novi olimpijski rekord.

Frančeska Lolobriđida Foto: HMB Media/Marc Niemeyer / imago sportfotodienst / Profimedia, ANP / ddp USA / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia

Mnoge je prezime Lolobriđida asociralo na slavnu italijansku glumicu Đinu Lolobriđidu. I da, Frančeska je unuka slavne glumice, koja je vrhunac karijere doživela sredinom 20. veka.

No, kultna scena je nastala po završetku trke, dok je Italijanka davala izjavu medijima.

Đina Lolobriđida u mladosti Foto: Christophel Collection / Profimedia, Youtube Printscreen, LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Lolobriđida je izjavila da je njena glavna želja na ovom takmičenju bila da pokaže da je moguće biti vrhunska sportistkinja i majka malog deteta.

Tokom izjave ona je u naručju držala svog trogodišnjeg sina Tomasa, koji majci nije dao mira tokom intervjua, a voditeljki otimao mikrofon.

Frančeska, koja je u subotu proslavila 35. rođendan, je 2022/23. napravila gotovo dvogodišnju porođajnu pauzu, da bi se nakon toga vratila trkama sa velikim uspehom, a odlučila je da svog sina vodi na gotovo sva takmičenja po svetu.

