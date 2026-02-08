Slušaj vest

Slavna američka skijašica Lindzi Von doživela je težak pad tokom finala ženskog spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Von je potom helikopterom prebačena u bolnicu, gde joj je ukazana pomoć.

Spekuliše se da je zadobila povrede leđa i noge.

Tim povodom se oglasio Američki skijaški i snoubord tim.

"Lindzi Von je zadobila povredu, ali je u stabilnom stanju. U dobrim je rukama tima američkih i italijanskih lekara", navodi se u saopštenju.

Von, 41, pala je samo 13 sekundi nakon početka trke pošto joj se desni skijaški štap zakačio za oznaku na stazi. Pri velikoj brzini, Von je izgubila ravnotežu i više puta se prevrnula u vazduhu pre nego što je sletela i udarila o sneg.