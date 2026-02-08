Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von (41) koja je odlučila da se takmiči uprkos teškoj povredi kolena, pala je danas u spustu na Zimskim olimpijskim igrama i odneta je sa staze helikopterom, pošto joj je prvo bila ukazalan lekarska pomoć na snegu.

Von je izgubila kontrolu odmah na početku, zakačila kapiju, potom pala, a onda nakon salta ostala da leži.

Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

 Čulo se kako Von jauče posle pada dok je bila okružena medicinskim osobljem, pre nego što je vezana za nosila i odneta helikopterom, što verovatno označava kraj njene velike skijaške karijere.

I dok se još uvek čekaju zvanične informacije o težini povrede, oglasila se njena sestra Karin Kildou. Ona je u izjavi za američke medije, rekla da se "nada najboljem".

"Ovo je definitivno bila poslednja stvar koju smo želeli da vidimo. Desilo se brzo. Zato, kada se to desi, odmah se nadate da je dobro. Bilo je strašno jer nije dobar znak kada vidite kako iznose nosila."

Kildou je priznala da je Von mnogo rizikovala odlukom da se takmiči, s obzirom da je samo nedelju dana ranije pokidala prednji ukršteni ligament.

"Znam da je uložila celo srce u ovo. Ponekad se, jednostavno, ovakve stvari dešavaju. Ovo je veoma opasan sport. Izgledalo je kao prilično težak pad. Sada se nadamo najboljem".

Trka je pauzirana, a koleginica Von iz reprezentacije SAD, Brizi Džonson, je bila na početku bila u vođstvu.

Lindzi Von je pre dva dana, na prvom treningu spusta pred trku na ZOI u Kortini d'Ampeco ostvarila 11. vreme, samo nedelju dana nakon što je doživela rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta u levom kolenu, što je povreda zbog koje se obično pauzira i po nekoliko meseci.

Von se skijanju veoma uspešno vratila prošle sezone nakon pauze od šest godina.

Skijanje Izvor: Instagram